歌仔戲小旦司馬玉嬌 現在長這樣

2018年07月03日 20:09 中時 洪秀瑛

社福團體觀賞。（台灣優質生命協會提供）

司馬玉嬌。（台灣優質生命協會提供）

司馬玉嬌。（台灣優質生命協會提供）

65歲資深藝人司馬玉嬌，與前夫育有2子，二結二離都是同一個對象，前夫曾傳外遇、家暴，她甚至幫他揹500萬債務，婚姻路坎坷。她3日與劉福助、向娃、紀麗如在台北西門紅樓出席「台灣優質生命協會」和陳亞蘭歌仔戲團合作公益加演的歌仔戲《黑家店》，提到與前夫仍是朋友，對過去已雲淡風輕，「人生嘛，就是起起伏伏啊。」她堅決不會和前夫3度復合。

司馬玉嬌拍武俠片起家，因和楊麗花合作電影而被拉進歌仔戲圈，成為知名花旦，後來又主持長壽節目《天天開心》達14年。她曾表示婚姻中不只有小三、小四，還花了5年幫前夫還清500萬債務，戲如人生。當年她最愛的母親猝逝及婚變焦慮，讓她夜不能眠，以酒澆愁，因酒後失足在左臉留下近5公分疤痕，今年初又意外昏倒，右臉頰也有小傷，目前無礙。

她過去因憂鬱症服藥，昨說現在仍持續看身心科，也解釋當年第1次離婚是因為不想冠夫姓才閃離又閃結，但前夫外遇，讓她徹底死心。跟前夫的2個兒子都大了，小兒子已有家庭，她自己身邊沒伴，「人生求健康平安，有口飯吃就好啦。」她目前有領老人年金，兒子每個月會各給她3000元孝親費，收入沒問題，這些年她跟著紀寶如一起投身公益，才懂得更愛惜自己，覺得健康很重要。

(中時 )