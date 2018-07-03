板橋大遠百年中慶 滿8888抽SONY手機

2018年07月03日 20:36 中時 郭家崴

板橋大遠百ORIS Clipperton限量表（RS MB），5萬8000至6萬1000元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百city’super耐熱玻璃吸管系列，140至170元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百即日起至7月16日展開，流行服飾7折起，全館累積消費滿8888元，可參加「Lucky Number抽抽樂」活動，有機會抽中SONY XPERIA XZ2手機。

6月28日活動開跑以來，首4天MICHAEL KORS全面3折起特賣會，衝出近千萬元業績，可見輕奢華品牌受歡迎程度。因應館內貴客需求，8日前還舉辦「2018 BASEL表新品展示會」，集合RADO、ORIS等品牌表展新品。

活動期間優惠多元，首13日全館百貨服飾、2F名品當日累滿5000送500；首8日再加送50元餐飲券；10日前國際精品單筆滿萬送千、數位3C單筆滿萬送500；16日前大家電單筆滿萬送千；首13日搭配11大銀行祭出滿5000送250，使用FriDay錢包單筆滿6000現折400，搭配贈送回饋最高可達19%。

另，因應明年7月起內用飲料禁用一次性的塑膠吸管，city’super快手提供耐熱玻璃吸管系列和316級不鏽鋼吸管系列，讓珍奶族屆時不用怕，10日推出「滿688樂9折」活動，單筆滿688享9折。

(中時 )