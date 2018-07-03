雨量冠全台 彰化縣災損總面積達174公頃

2018年07月03日 20:36 中時 謝瓊雲

埔鹽鄉農民忙著將青蔥田間的積水抽乾，降低損害。(謝瓊雲攝)

立委王惠美(右)到埔鹽鄉勘災，關心農作物泡水災情。(謝瓊雲攝)

立委王惠美(右)到埔鹽鄉勘災，關心農作物泡水災情。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷下午則率隊到大村鄉視察排水功能，聽取葡萄農意見。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷下午則率隊到大村鄉視察排水功能，聽取葡萄農意見。(謝瓊雲攝)

彰化縣2日遭遇西南水氣暴雨狂炸，幾乎全縣都泡在水中，彰化縣政府3日統計，全縣農作物被害面積174.4公頃，損害程度10%，換算無收穫面積18.07公頃，仍未達農損現金補助標準，各鄉鎮市農損狀況仍陸續回報中，預估禁不起水傷的花生、稻米和青蔥災情會比較慘重。

3日一早雨勢仍大，10點雨停放晴後，農民捨不得農作物泡在水中，趕忙啟動抽水機把添間積水抽乾。一期稻作目前仍有兩成尚未收割，主要位在北彰化，雨量居全台之冠的埔鹽鄉是葉菜、青蔥主要產地，若不再下雨、天氣慢慢放晴，蔬果才能慢慢復原，否則災損恐會繼續擴大。

埔鹽鄉稻農游永得表示，前晚雨勢實在太大，由於稻作已黃熟可收割，傍晚雨停後漏夜就把水抽乾，昨天下午鄰近稻田都陸續開始收割。

為了實際瞭解農損情況，協助農民儘速回到正常的耕作節奏，立法委員王惠美下午會同農糧署等單位，前往受災最嚴重的埔鹽鄉實地勘災，關心蔥農、葉菜類、火龍果和稻農，了解農作物泡水損壞災情，並要求農糧署務必以「從優、從寬、從速」等原則，協助受災農民度過難關。

彰化縣長魏明谷則在立委、農政單位官員陪同下，前往大村鄉現勘，聽取農民朋友意見心聲。他指出，大村排水在線育橋區段，因段面縮小、又做了橋墩，造成雜物堵塞、影響排水功能；縣府團隊將順應民意，通盤檢討，將線育橋打掉重做、加寬段面，強化排水宣洩功能，減輕上游地區的淹水情形。

農業處副處長郭至善說，包括鹿港、福興、秀水、員林、溪湖、大村、埔鹽、埔心、二林、田尾、芳苑、竹塘等12鄉鎮市，回報災損農作物為一期水稻、洋香瓜、香瓜、落花生、韭菜、西瓜、蔥、芹菜、花椰菜、巨峰葡萄、菊花、其他葉菜、其他蔬菜，損害程度尚未達兩成的補助標準；因許多瓜果都怕水傷，未來幾天天氣將是關鍵。

(中時 )