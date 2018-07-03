《偶像練習生》坐穩流量冠軍！小鮮肉稱霸選秀節目

《偶像練習生》。（愛奇藝台灣站）

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《偶像練習生》。（愛奇藝台灣站）
熱門綜藝排行榜。《偶像練習生》居冠。（愛奇藝台灣站）
《中國新說唱》。（愛奇藝台灣站）
《媽媽是超人3》。（愛奇藝台灣站）

愛奇藝台灣站2018上半年陸綜霸屏，十大熱門綜藝節目排行榜中搶下5席，其中愛奇藝自製真人實境養成節目《偶像練習生》毫無懸念坐穩冠軍寶座，蔡徐坤、陳立農、林彥俊等小鮮肉們的魅力更是最受18歲以下觀眾的瘋狂熱愛，不只帶來超高話題和流量，超強吸粉力更是轟動中國和台灣，開創了華人偶像經濟的全新時代！

實境節目熱潮下，第二名由同樣是愛奇藝自製網綜的《熱血街舞團》獲得，既殘酷又刺激的賽制，加上熱血召集人鹿晗、陳偉霆、宋茜、王嘉爾及選手們專業的舞蹈表演，看得觀眾心癢又驚喜震驚！《歌手2018》在英倫天后Jessie J和擁有迷幻聲線的華晨宇超逆天表演的強大助力下，奪下了第3名殊榮！

陸綜《奔跑吧2》在鄧超、鹿晗、李晨、Angelababy等主持群及超強嘉賓陣容下，也跑出了好成績，與上半年最萌親子節目《媽媽是超人3》搶下第7名和第8名，深受媒體和觀眾喜愛的賈靜雯、修杰楷女兒咘咘更被封為「話題女王」！

除了陸綜表現優異，經典不敗的韓綜《Running Man》依舊深受龐大粉絲群喜愛，不斷創新挑戰的爆笑內容穩穩拿下第4名；在西班牙開餐廳、人稱最帥打工仔的朴敘俊，超高人氣成功帶領《尹食堂2》擠進前十！而在中韓綜藝節目猛攻夾殺下，台灣綜藝節目也表現亮眼，以戶外闖關節目類型最受歡迎，台灣最敢玩的綜藝節目《綜藝玩很大》及真人實境競技型節目《飢餓遊戲》雙雙入榜，由吳宗憲所主持的《綜藝大熱門》也衝進榜內。

2018下半年又一批超強綜藝來勢洶洶，2017年最強綜藝《中國有嘻哈》第二季改名《中國新說唱》將於7月14日強勢回歸，不只G.E.M.鄧紫棋加入明星製作人陣容與潘瑋柏合組戰隊，選手名單更驚見周湯豪、孔令奇、鐵竹堂Jason(王威登)！《中國新歌聲3》謝霆鋒、周杰倫、哈林、李健，和《中餐廳2》趙薇、蘇有朋、舒淇，兩大超強卡司節目將在7月13日同天上線，而於2017年萌翻眾多網友的《爸爸去哪兒》也將於7月26日起開播第6季。2018下半年才剛開始，各大綜藝就迫不及待搶著回歸，勢必會再掀起一波綜藝狂潮！

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