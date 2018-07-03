台灣新銳設計師打造《星際大戰》限量商品

「STAR WARS LIFE SPACE」現身台北誠品生活信義店。（台灣華特迪士尼提供）

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旺報
《STAR WARS》經典元素化身文具及辦公用品。（台灣華特迪士尼提供）

《STAR WARS星際大戰》黑武士降臨台北。誠品今天（7月3日）宣布，由台灣華特迪士尼公司攜手台灣新銳設計師，耗時近1年打造出全台獨家、全新潮流生活空間「STAR WARS LIFE SPACE」，即日起至8月31日分別在台北市的誠品生活信義店（7月3日至31日）、武昌店（8月1日至31日）接力展出。

設計師以黑武士、風暴兵、千年鷹號等星際大戰經典元素，全新打造一系列全球首賣的獨家限量商品，從生活家飾、潮流單品到文具等豐富品項，體現台灣精湛的設計工藝，並透過空間設計營造居家客廳、辦公空間、休憩角落等融合創意及時尚品味的個性生活空間。

例如「Backbone®」客製經典千年鷹號中的駕駛艙復刻椅，體驗當韓索羅的冒險快感；黑武士系列座椅則運用經典的紅色光劍線條與酷炫噴墨設計；獲得2018文創精品獎的HMM推出結合R2-D2機器人線條設計的全鋁合金滑動筆和甜甜圈紙鎮，成為你桌上最美的星際風景；其它的還有「Fyber Forma」極簡文字設計的印花夾克和電腦包、電影場景插畫的隨身收納包等STAR WARS全系列周邊商品。

(旺報 )

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