8成2申請的大學生可抽到宿舍 28校向外承租做為學生宿舍

2018年07月03日 20:36 中時 林志成

文化大學大群館成為選戰焦點，學生宿舍議題受重視。教育部今表示，去年35.2萬個大學生申請學校宿舍，其中29萬人獲准入住，也就是8成2學生都有宿舍可住。另目前有28所大學向外租建築物做為學生宿舍，教育部將要求他們一定要符合規定。

教育部高教司長朱俊彰說，台灣目前有106.2萬個大學生，大學提供32.8萬個宿舍床位，提供率約3成。不過不是每個大學生都需要住學校宿舍，因此提出申請住宿者，超過8成都有宿舍可住。

朱俊彰表示，目前28所大學向外承租建築物做為學生宿舍，其中一般大學18所，包括文化、逢甲、東吳、實踐及銘傳等；技職校院10所，包括北科大、朝陽科大及正修科大等。不過這些向校外承租來做宿舍提供的床位僅1.6萬個，占總體學生宿舍床位的5％左右，不算多。

根據教育部調查，大學宿舍收費，便宜的是每學期3000元到5000元，貴一點則是2萬7000元到3萬元；如果學生在校外租房子，便宜的是每學期6000元至9000元，貴一點的則是2萬7000元到3萬5000元。整體來說，住學校宿舍比校外租屋便宜。

朱俊彰說，宿舍數量是教育部給大學補助款的指標之一，文化大學大群館一旦不能當學生宿舍，將影響到補助款。教育部也將要求所有大學，一旦向外承租建築物做為學生宿舍，不管是消防、土地使用均必須符合規定。

朱俊彰說，少子化問題嚴重，大學要自行蓋宿舍需要很多考量，不過教育部現在有補助辦法，大學若蓋新宿舍，教育部願意負擔其中1億元貸款的全額利息達20年。

(中時 )