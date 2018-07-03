王彩樺客串《大時代》 淚水像水龍頭哭不停

2018年07月03日 20:37 中時 洪秀瑛

哭戲令人動容。（民視提供）

江祖平（中）。（民視提供）

游安順（右）。（民視提供）

游安順和王彩樺飾演夫妻。（民視提供）

都是硬底子演員。（民視提供）

陳美鳳和馬念先。（民視提供）

祝收視開紅盤。（民視提供）

民視新8點檔《大時代》3日接檔《幸福來了》播出，劇組如火如荼拍攝中，演員群楊繡惠、馬念先、張䕒心、郭亞棠、成亮澄今在棚內排戲，在隔壁棚錄《美鳳有約》的陳美鳳，端上鮮紅的火龍果探班，大夥吃起鮮紅的火龍果，預祝今晚《大時代》首播收視火紅。陳美鳳說，很開心這個大家庭的工作氣氛和樂，給大家滿滿的溫暖，楊繡惠笑說每次來錄影都捨不得回家。陳美鳳戴假髮到場，現場還跟馬念先合影，大夥說是兄妹頭，陳美鳳逗趣地戴起馬念先的眼鏡，模樣笑翻全場，直誇陳美鳳是「妹仔」無誤。

在《大時代》飾演養女「楊幸美」的江祖平，一場跟父親游安順磕頭求饒要求父親不要送走弟弟妹妹，台詞「只要一家人都聚在一起，喝水也是甜」賺人熱淚，飾演江祖平媽媽的王彩樺，搶先看了江祖平跟游安順的精湛演技，自己的淚水像水龍頭爆發。

特別客串的王彩樺為了演出樸實又病重的養母，畫老妝上鏡，被問到會不會不自在，敬業的她則說為了戲好，扮醜扮老絕對沒問題。王彩樺表示雖然這檔戲沒跟游安順合作，但自己也是被江祖平感動不已，首集跟江祖平感人的對手戲，直誇江祖平是超棒的演員，跟她對戲輕鬆又自在，原來拍戲的情緒不只給鏡頭前的拍攝，就連在鏡頭以外，兩人對詞的時候，流露激動的情緒以及停不下來的淚水。

王彩樺客經歷媽媽早逝、現在也有女兒的王彩樺，跟江祖平演出母女格外有fu，回想童年時期每年到了母親節，沒有媽媽的學生拿的都是白色康乃馨，讓她覺得沒媽的孩子跟別人不一樣，很難過很自卑，也成為她一輩子的痛。拍戲前看到《大時代》的台詞，就十分感動，讓她光是讀本已經淚流滿面，希望感動自己的好戲，一定也能感動觀眾。

(中時 )