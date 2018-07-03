《漂亮姐姐》狂撒糖奪韓劇流量冠軍！「雙朴CP」來勢洶洶

2018年07月03日 20:42 中時 林淑娟

《經常請吃飯的漂亮姐姐》。（愛奇藝台灣站）

《金秘書為何那樣》。（愛奇藝台灣站）

《我的大叔》（愛奇藝台灣站）

愛奇藝台灣站2018上半年十大熱門韓劇排行榜，仍以「愛情」主題為大宗，如:《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《油膩的Melo》、《廣播羅曼史》及熱播中的《金秘書為何那樣》。其中話題最熱、最吸睛的就是《經常請吃飯的漂亮姐姐》的姊弟戀，孫藝珍、丁海寅組合成功複製雙宋模式，讓觀眾直呼好想談戀愛！。

歷經年初的劇荒潮，《經常請吃飯的漂亮姐姐》一開播便引起熱烈討論，靈感來自「宋宋CP」的戀愛故事，找來35歲的孫藝珍與相差5歲的丁海寅攜手合作，兩人不僅在劇中狂撒糖，戲外也互動頻傳，成功打造出甜蜜浪漫的戀人氛圍，讓粉絲羨慕又忌妒，加上貼近生活的劇情，以及細膩描繪女性在職場上的心路歷程，加深觀眾的共感，特別的是也有不少男性觀眾加入追劇行列，不僅使本劇名列男性用戶最愛觀看的節目第三名，更站穩2018上半年韓劇流量之冠。

改編自同名漫畫的《金秘書為何那樣》威力不可小覷，播出至今未滿一個月就衝出好成績，突破200萬的觀看，靠著「雙朴CP」神還原漫畫角色，曖昧、搞笑的輕鬆劇情，挾帶高人氣躍升排行榜第九名，隨著男女主角戀情加溫，勢必使不少粉絲變身「追劇廢人」。

除了大眾偏愛的愛情類型外，《我的大叔》以特殊題材獲得觀眾肯定，位居排行榜第二名，劇情真實呈現「朝鮮地獄」裡，中年大叔及新世代年輕人的痛苦與掙扎，李善均、IU兩人間的「忘年之交」成為彼此的安慰及救贖，沉重內容卻仍蘊含一絲溫暖與希望，被譽為上半年最療癒的韓劇，深受網友的喜愛和支持。

此外，近期掀起的「律師」熱潮當然不會在榜上缺席，無論是改編美劇的《金裝律師》或走復仇路線的《無法律師》，兩者同樣擁有高顏值卡司，劇情精彩、節奏明快，吸引喜歡硬題材劇迷的關注，分別拿下熱門韓劇的第三名及第八名。

(中時 )