《漂亮姐姐》狂撒糖奪韓劇流量冠軍！「雙朴CP」來勢洶洶

《經常請吃飯的漂亮姐姐》。（愛奇藝台灣站）

友善列印
中時
《經常請吃飯的漂亮姐姐》。（愛奇藝台灣站）
《金秘書為何那樣》。（愛奇藝台灣站）
《我的大叔》（愛奇藝台灣站）

愛奇藝台灣站2018上半年十大熱門韓劇排行榜，仍以「愛情」主題為大宗，如:《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《油膩的Melo》、《廣播羅曼史》及熱播中的《金秘書為何那樣》。其中話題最熱、最吸睛的就是《經常請吃飯的漂亮姐姐》的姊弟戀，孫藝珍、丁海寅組合成功複製雙宋模式，讓觀眾直呼好想談戀愛！。

歷經年初的劇荒潮，《經常請吃飯的漂亮姐姐》一開播便引起熱烈討論，靈感來自「宋宋CP」的戀愛故事，找來35歲的孫藝珍與相差5歲的丁海寅攜手合作，兩人不僅在劇中狂撒糖，戲外也互動頻傳，成功打造出甜蜜浪漫的戀人氛圍，讓粉絲羨慕又忌妒，加上貼近生活的劇情，以及細膩描繪女性在職場上的心路歷程，加深觀眾的共感，特別的是也有不少男性觀眾加入追劇行列，不僅使本劇名列男性用戶最愛觀看的節目第三名，更站穩2018上半年韓劇流量之冠。

改編自同名漫畫的《金秘書為何那樣》威力不可小覷，播出至今未滿一個月就衝出好成績，突破200萬的觀看，靠著「雙朴CP」神還原漫畫角色，曖昧、搞笑的輕鬆劇情，挾帶高人氣躍升排行榜第九名，隨著男女主角戀情加溫，勢必使不少粉絲變身「追劇廢人」。

除了大眾偏愛的愛情類型外，《我的大叔》以特殊題材獲得觀眾肯定，位居排行榜第二名，劇情真實呈現「朝鮮地獄」裡，中年大叔及新世代年輕人的痛苦與掙扎，李善均、IU兩人間的「忘年之交」成為彼此的安慰及救贖，沉重內容卻仍蘊含一絲溫暖與希望，被譽為上半年最療癒的韓劇，深受網友的喜愛和支持。

此外，近期掀起的「律師」熱潮當然不會在榜上缺席，無論是改編美劇的《金裝律師》或走復仇路線的《無法律師》，兩者同樣擁有高顏值卡司，劇情精彩、節奏明快，吸引喜歡硬題材劇迷的關注，分別拿下熱門韓劇的第三名及第八名。

(中時 )

王彩樺客串《大時代》 淚水像水… 愛奇藝台灣站2018上半年排行榜 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。