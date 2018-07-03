愛奇藝台灣站2018上半年排行榜 《老男孩》奪陸劇之冠

愛奇藝台灣站統計出的3部具千萬流量的怪物級陸劇。（愛奇藝台灣站提供）

友善列印
旺報
《偶像練習生》是2018上半年最燃網綜。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站今天（7月3日）公布2018上半年「十大熱門陸劇」、「十大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「十大熱門綜藝節目」等4項流行影視排行榜。其中，古裝陸劇仍是觀眾最愛，林依晨、孫儷、楊冪堪稱怪物級流量女王；小鮮肉稱霸選秀節目，農農陳立農一夕爆紅吸粉無數。

統計顯示，愛奇藝台灣站2018上半年全站流量，比去年同期成長200%，付費會員翻倍成長。

就男女最熱愛的排行榜分別來看，男性用戶觀影偏好以動漫、戲劇為主，女性用戶則著重在戲劇上；去年興起的「懸疑劇」風潮延續到今年，歐銻銻娛樂首部自製戲《1006的房客》即結合懸疑及浪漫愛情類型，緊扣跨時空辦案及戀愛雙線並進，衝破千萬流量，獲得男女觀眾一致支持。

愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示：「影音平台的戰場激烈，除了頻寬、技術，內容更是吸引用戶進站的勝負關鍵，很高興愛奇藝台灣站一步一步成長。我們將持續引進優質作品，提供更優質服務以及友善觀影體驗，讓更多用戶享受正版高清多元影視內容！」

資料顯示，2018上半年突破千萬流量的作品，5部中有3部陸劇，除了卡司魅力加上大型製作精良而備受用戶喜愛，同時隨著口碑累積帶來更多吸金力，下半年度眾所注目的古裝大劇即將登場，預期將會再次帶動觀眾的追劇狂潮。

(旺報 )

《漂亮姐姐》狂撒糖奪韓劇流量冠… 曹佑寧佛系開導霸凌者 郭書瑤放…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。