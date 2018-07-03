愛奇藝台灣站2018上半年排行榜 《老男孩》奪陸劇之冠

2018年07月03日 20:42 旺報 廖慧娟

《偶像練習生》是2018上半年最燃網綜。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝台灣站今天（7月3日）公布2018上半年「十大熱門陸劇」、「十大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「十大熱門綜藝節目」等4項流行影視排行榜。其中，古裝陸劇仍是觀眾最愛，林依晨、孫儷、楊冪堪稱怪物級流量女王；小鮮肉稱霸選秀節目，農農陳立農一夕爆紅吸粉無數。

統計顯示，愛奇藝台灣站2018上半年全站流量，比去年同期成長200%，付費會員翻倍成長。

就男女最熱愛的排行榜分別來看，男性用戶觀影偏好以動漫、戲劇為主，女性用戶則著重在戲劇上；去年興起的「懸疑劇」風潮延續到今年，歐銻銻娛樂首部自製戲《1006的房客》即結合懸疑及浪漫愛情類型，緊扣跨時空辦案及戀愛雙線並進，衝破千萬流量，獲得男女觀眾一致支持。

愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示：「影音平台的戰場激烈，除了頻寬、技術，內容更是吸引用戶進站的勝負關鍵，很高興愛奇藝台灣站一步一步成長。我們將持續引進優質作品，提供更優質服務以及友善觀影體驗，讓更多用戶享受正版高清多元影視內容！」

資料顯示，2018上半年突破千萬流量的作品，5部中有3部陸劇，除了卡司魅力加上大型製作精良而備受用戶喜愛，同時隨著口碑累積帶來更多吸金力，下半年度眾所注目的古裝大劇即將登場，預期將會再次帶動觀眾的追劇狂潮。

(旺報 )