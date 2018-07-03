水退了！ 鹿港老街居民忙善後、消毒 彰縣府：將設滯洪池

2018年07月03日 21:06 中時 謝瓊雲

鹿港老街居民清出大量的紙盒紙箱，都被大水泡爛了。(謝瓊雲攝)

鹿港老街的水以全退了。(謝瓊雲攝)

鹿港鎮長黃振彥(右二)到場巡視清理狀況，關心住戶商家的災情與損失。(謝瓊雲攝)

鹿港市區及老街大淹水，許多知名景點、老字號糕餅店都泡在水中，昨晚水陸續退去，3日一早鹿港鎮公所清潔隊出動協助民眾清理家園善後；鎮長黃振彥指原定上午要在公會堂周邊消毒，但因早上仍下大雨，改到4日上午進行，維護環境衛生。

到老街關心巡視清運狀況的黃振彥表示，老街商家淹水，導致許多物品，最多的是包裝紙箱、紙盒類，還有家電、家具，已指示清潔隊，凡泡水後大型家具廢棄物，7月底前都得以免費清運，隊員們也將總動員，全力協助商家住戶清運打包的垃圾。

黃振彥表示，強降雨加上大滿潮，地勢最低的老街商家，有許多燈籠、扇子被水泡壞，糕餅業者存放的包材原料都泡湯報銷，珍貴的古董器具也損壞。

一名業者無奈地說，長這麼大沒見過鹿港大淹水，事先沒預料到這次淹得這麼嚴重，許多物品來不及搬走墊高，損失逾10萬元，恐需再停業一兩天。

彰化縣政府水利資源處長陳詔慶指出，鹿港鎮過去是港口，短時間強降雨容易造成淹水，除動用抽水機外，長久之計是設置滯洪池，縣府正在積極尋找合適的地點開挖興建。

(中時 )