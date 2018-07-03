影》運輸機鼻祖：二戰德國「巨人」 Me323擁有6引擎

暱稱為「巨人」的德國空軍Me323大型運輸機。(圖/推特)

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中時電子報

暱稱為「巨人」的Me323是德國在二次大戰期間開發出來的大型運輸機，它是以Me321軍用滑翔機為基礎衍生而來。Me323是第二次世界大戰中最大的軍用運輸飛機。同時，它也是當前戰略運輸機的鼻祖。

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Me323的設計起源是，德國空軍為了支援入侵英國所實施的海獅計畫，開發出一種大型的運輸滑翔機。它的翼展達到55.2公尺，幾乎與現今美國空軍的B-52Ｈ戰略轟炸機的翼展56.4公尺，不相上下，因此有「空中巨人」的暱稱。

暱稱為「巨人」的德國空軍Me323大型運輸機。(圖/推特)
暱稱為「巨人」的德國空軍Me323大型運輸機。(圖/推特)

Me323採用巨大的半懸樑高單翼，機身和機翼中間有支撐索。當初開發的主要目的是希望能搭載大量裝備，為登陸英倫三島的德軍進行緊急運補。

1942年9月，Me323開始投入突尼西亞戰役中，並於11月開始在地中海戰區擔任軸心國部隊的運補重任。生產架數達213架，其中一部分是從Me321修改過來。

Me323運輸機全機長約28.2公尺，翼展達55.2公尺，高度為10.15公尺，最大起飛重量可達43噸。由6台Gnome-Rhône 14N型發動機提供飛行動力，最大平飛速度每小時285公里。

參考軍事新聞介紹説，Me323的貨艙長11公尺，寬3公尺，高3.4公尺，可攜帶兩輛3.6噸卡車、一門88公釐高射砲、130名乘客或60具擔架。因此，它既可以投送部隊，也可以運輸重型車輛。

(中時電子報)

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