影》運輸機鼻祖：二戰德國「巨人」 Me323擁有6引擎

2018年07月03日 21:18 中時電子報 何宜玲

暱稱為「巨人」的Me323是德國在二次大戰期間開發出來的大型運輸機，它是以Me321軍用滑翔機為基礎衍生而來。Me323是第二次世界大戰中最大的軍用運輸飛機。同時，它也是當前戰略運輸機的鼻祖。

Me323的設計起源是，德國空軍為了支援入侵英國所實施的海獅計畫，開發出一種大型的運輸滑翔機。它的翼展達到55.2公尺，幾乎與現今美國空軍的B-52Ｈ戰略轟炸機的翼展56.4公尺，不相上下，因此有「空中巨人」的暱稱。

暱稱為「巨人」的德國空軍Me323大型運輸機。(圖/推特)

暱稱為「巨人」的德國空軍Me323大型運輸機。(圖/推特)

Me323採用巨大的半懸樑高單翼，機身和機翼中間有支撐索。當初開發的主要目的是希望能搭載大量裝備，為登陸英倫三島的德軍進行緊急運補。

1942年9月，Me323開始投入突尼西亞戰役中，並於11月開始在地中海戰區擔任軸心國部隊的運補重任。生產架數達213架，其中一部分是從Me321修改過來。

A ME 323D probably in Tunisia in 1942.



The me 323 "giant" was a heavy transport aircraft use by luftwaffe between 1942 and 1944.

This aircraft was able to transport 100men with equipment. Or 15 tons of freight.

All of ME323 were destroy during ww2. pic.twitter.com/AzOL8IUXE9 — History and colorization (@colorizationFR) April 8, 2018

Me323運輸機全機長約28.2公尺，翼展達55.2公尺，高度為10.15公尺，最大起飛重量可達43噸。由6台Gnome-Rhône 14N型發動機提供飛行動力，最大平飛速度每小時285公里。

參考軍事新聞介紹説，Me323的貨艙長11公尺，寬3公尺，高3.4公尺，可攜帶兩輛3.6噸卡車、一門88公釐高射砲、130名乘客或60具擔架。因此，它既可以投送部隊，也可以運輸重型車輛。

(中時電子報)