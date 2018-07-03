遭爆黑糖珍奶添加色素 老虎堂道歉推買1送1 網諷：老闆很懂台灣人

2018年07月03日 21:00 中時電子報 林郁庭

知名黑糖珍珠鮮奶飲料店「老虎堂」，主打「獨家手炒黑糖」，今日卻遭到自稱是離職員工爆料店家的獨家手炒黑糖是添加焦糖色素。經台中市食安處稽查，發現門市調製飲料為桶裝黑糖漿，業者也在臉書公開致歉。

有「老虎堂」離職員工指出，店家主打的獨家手炒黑糖，原料不單純，食安處前往店內稽查，發現門市用來調製飲料的「黑糖漿」為25公斤桶裝，是代工廠製造後直接送至門市，含有焦糖色素，已進一步追蹤是天然或額外添加，如發現業者宣稱不實，將依食安法處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

「老虎堂」在臉書發布聲明稿表示，一開始即訴求純手工手炒黑糖及自然質樸，旋即在市場引起風潮造成排隊。後續，因消費者等待時間過長，手工製造不及才委託合法優良之代工廠供應黑糖。會以機器代替手工，也是因考量需求量過大，不忍員工辛勞純手工產製與消費者長時間等待，才改以機器製造，雖然供應商的製造及用料合法，但仍違背老虎堂手炒黑糖的初衷，「對不起，讓大家失望了」。

「老虎堂」在道歉PO文末寫道：為了表達我們的歉意，表示將推出包括明後兩天老虎堂波霸厚鮮奶買一送一等活動，並解釋焦糖色素的疑慮說明。不過仍讓許多網友不領情留言「不會想喝的人工色素...」、「所使用的黑糖即含焦糖色素，這才是大家介意的啊！管你是不是機器炒」、「道歉變促銷 這什麼手法？」、「老闆很懂台灣人呢，有問題買一送一就能解決啦」、「臉書罵聲再大，台灣人還是買單，排隊再次排到爆」。

(中時電子報)