曹佑寧佛系開導霸凌者 郭書瑤放身段處理奧客

2018年07月03日 20:58 中時 洪秀瑛

曹佑寧（右）。（歐銻銻提供）

郭書瑤海K曹佑寧。（歐銻銻提供）

兩人對戲。（歐銻銻提供）

陽靚。（歐銻銻提供）

《人際關係事務所》劇中飾演歡喜冤家的康樂佑(郭書瑤飾)和張亮(曹佑寧飾)本周開始同居生活，郭書瑤為了參加聯誼，換上低胸小洋裝展示給室友曹佑寧看，沒想到女神當前，曹佑寧排戲時仍眼神放空，只專注在道具泡麵上，呆懵程度令導演都忍不住說：「你要真的有看美女的感覺啦，你要看柏傑才會看是不是」，郭書瑤聽聞無奈笑說：「完了啦！我輸給柏傑」。

劇中因張亮見到性感的康樂佑，腦中浮現的不是女神級藝人，反而是戲裡的充氣娃娃「小芬」，讓康樂佑超不爽，戲外郭書瑤也因曹佑寧的不解風情而和導演聯手報復，在曹佑寧頻喊小芬的時候，郭書瑤脫本演出，拿枕頭猛K曹佑寧，更搞笑加詞「你叫誰小芬！李毓芬啦！」讓狀況外的曹佑寧和工作人員都笑翻。

《人際關係事務所》劇情描寫生活中會遭遇的各式各樣人際關係難題，本周張亮在好友丁邵恩(王柏傑飾)和周廣俠(馬志翔飾)的鼓勵下，正式掛牌成立「人際關係事務所」，第一個案件就遇上服務業最怕的「奧客」和職場霸凌的問題，劇中康樂佑和姊姊康富美(陽靚飾)不約而同遇上惡劣奧客，戲外兩人在出道前也都有服務業打工經驗，但兩人都是奧客絕緣體，郭書瑤表示因當時年紀小，客人都不會刁難她，但若遇上不可理喻的奧客，兩人都會選擇先放軟身段，耐心溝通，理性的面對難題。

租書店中的動漫宅阿元，因被空降擔任主管而遭同事排擠霸凌，讓飾演阿元的歐陽倫感同身受，認為生活中最難處理的就是職場的人際關係，因所有互動都不免牽涉到彼此的利益，在拿捏爭取工作成績的同時，又要同時兼顧他人感受是最難的，因此歐陽倫也表示：「希望阿元這角色能讓有同樣問題的觀眾獲得勇氣，哪怕只是多一些動力去尋找幫助，都是比逃避更有效的！」

戲外曹佑寧面對霸凌則是「佛系開導」，雖然不擅言語，但曾經在別人遇到霸凌時挺身而出，主動去和霸凌者溝通，要他們將心比心、換位思考，戲裡戲外都用自己的方式在默默幫助他人。《人際關係事務所》每周三、四晚間22:15在愛奇藝及台視播出，愛奇藝VIP可搶先看最新兩集；每周六晚間20:00在東森綜合台連播兩小時。

(中時 )