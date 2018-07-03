南部鳳梨崩盤拖累 彰化鳳梨價格也腰斬

彰化縣芬園鄉的鳳梨產季已接近尾聲。(謝瓊雲攝)

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今年芬園鄉的鳳梨因為全省價格崩盤影響交易行情。(謝瓊雲攝)
芬園鄉青農聯誼會副會長林子瓏接下老家的鳳梨田，從農五年來皆採自產自銷，鳳梨價格崩盤也拖累銷售價格，今年收入銳減。(謝瓊雲攝)

彰化縣芬園鄉是全縣主要鳳梨產區，農民種植鮮食為主的台農17號金鑽鳳梨、和製作鳳梨酥的開英2號鳳梨，最近已接近產季尾聲，但受到鳳梨價格崩盤拖累，今年價格腰斬，令不少農民無奈。

芬園鄉農會鳳梨產銷班班長洪長田表示，清明節後鳳梨開始陸續成熟，成長期間雨水少、天氣又炎熱高溫，導致鳳梨裂果影響品質；加上清明後原本預計外銷的157櫃鳳梨無預警遭全數退櫃，大量鳳梨迅速影響國內市場行情，鳳梨價格一路崩跌，南部產地收購價剩不到5元，連帶也拖累中部交易行情。

他說，四月中首度收成時每斤還能賣到20元，價格崩盤後就瞬間腰斬成12元，一路往下滑，果農都笑不出來，連他在內很多人今年都得賠本。

25歲青農班員林子瓏採自產自銷，種植1分地的金鑽鳳梨，每年產量大約8000台斤，今年因全台產量過剩，1斤只能賣15元；他說，去年可賣到25元，今年收入銳減，隔壁果園整園被商人收購加工做果汁，只賣8.5元，雖低於10元成本價，相較政府收購價換算每台斤還賣不到5元，至少只是做白工、沒有賠本。

(中時 )

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