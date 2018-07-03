被監察院彈劾 吳茂昆：遺憾 但協助學生創業的初心不變

2018年07月03日 21:11 中時 林志成

前教育部長吳茂昆涉嫌於東華大學校長任內侵害學校綬草專利權、並在美國成立師沛恩公司，今天被監察院彈劾。吳茂昆今晚發表聲明，對監院彈劾表示遺憾，他協助學生創業的初心不會改變。

吳茂昆表示，關於綏草專利申請的作業，他和相關當事人都已提供詳盡資料給監察院，但監察委員在不全然理解學校專利實務運作的情況下，仍做出彈劾的決定，他相當遺憾。

吳茂昆強調，無論是在台灣或是在美國成立師沛恩公司，都是為了協助學生創業，這股初心，一直沒有改變。而所有股東，包括後來協助於美國設立公司的歐陽彥堂，自始至終都清楚這份專利權是屬於東華大學，目前美國師沛恩的技轉作業也已在轉回給東華大學的作業中。

監察院提及美國師沛恩公司在進行美國發明專利申請時，該項申請費用是吳茂昆校長任內核核、並付給WSGR專利事務所，此已違反公務員服務法及公職人員利益衝突迴避法等相關規定。

吳茂昆回應，專利權屬於學校的發明，本來就可以在專利申請過程前、過程中或是完成專利申請後，再向學校提出申請，此部分程序，是由東華大學生科所教授翁慶豐於104年9月向研發處詢問相關作業方式後申請通過的。

吳茂昆說，在學校實務作業上，發明之專利是否歸屬於學校的審核或是相關專利費用的申請，都是由研發處負責，這並不是校長個人所能核准決定的。

(中時 )