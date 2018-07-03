酸酸辣辣最開胃！泰國美食節Buffet炎夏中登場

淡水福容大飯店在炎夏推出泰國美食節。（福容大飯店提供）

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泰國知名甜品「芒果糯米」。（福容大飯店提供）
淡水福容大飯店推出主廚阿基師現場教學的親子廚藝教室。（福容大飯店提供）

夏日的高溫常讓人食慾不振，這時來點酸辣的料理便能讓人食慾大開。淡水福容大飯店推出泰國美食節的自助百匯，不僅有多道開胃可口的泰式料理讓賓客吃個暢快，也同步推出滿額抽獎活動，邀大家一起來淡水追夕陽、吃好料、抽大獎、學做菜。

今年夏天的淡水福容大飯店端出一道道香氣濃郁的泰式料理，搭配當季水果及新鮮食材，有泰國著名的街角小吃「金錢魚餅」、「拉薩麵」及「沙嗲雞肉串」，還有顯少出現在台灣的「瑪沙曼咖哩佐椰漿飯」，泰國皇室指定甜點「芒果糯米」，結合在地食材的「泰式孔雀蛤」及「涼拌酸辣海鮮」，總是大受歡迎的現做區還有「香蕉薄餅」。

午、晚餐平日每位780元+10%，假日則是每位980元+10%，因應暑假用餐人潮，假日也同步推出泰式下午茶，每位680元+10%。此外，家長還可以帶小朋友參加周六、日下午舉辦的親子廚藝教室，飯店特別邀請知名主廚阿基師擔任客座講師，消費滿1000元便可報名1組，每組只需酌收材料費200元，讓民眾攜家帶眷來用餐也順道學做菜。

淡水福容大飯店也在暑假推出「擁抱夏日・海景假期」，平日入住6999元起，可免費升等海景房，在美麗夕陽餘暉裡徜徉、登上情人塔俯瞰整片淡海景觀，還能免費享用英式下午茶。在暑假期間，新北市觀傳局於每周六日晚間在淡人碼舞台也舉辦熱鬧的夏日原創音樂會，飯店周邊可以騎自行車之外，占地百坪的室內積木館、以巧克力為主題的巧克力共和國、一滴水博物館，以及雲門劇場的大草皮，也是遛小孩的好選擇。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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