Janet混血帥兒曝光 小臉龐萌翻

2018年07月03日 21:27 中時 洪秀瑛

一家三口甜蜜。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

一家三口。（《媽媽寶寶》雜誌提供）

熱愛自由與探險的Janet，走入婚姻、生下寶寶後，冒險與有趣的生活並未因此停止，兒子Egan不但帶給她全新的生活體驗，與老公George一起克服的育兒挑戰與嘗試，更讓彼此的日常生活增添無限樂趣。

George是滿分爸爸

因為懷孕期間已為寶寶的出生做足準備，因此Egan出生的那一個剎那，Janet與George在產房中，並沒有戲劇性的因感動而落淚，夫妻兩人在疲累中迎接Egan出生，除了有「完成階段任務」的感受之外，當時Janet甚至對懷中的兒子感到陌生，Janet坦承自己的母愛出現得有點慢，反而是George的父愛，比起她似乎更早滿溢。因為Egan出生後，為了分擔老婆親餵母奶的辛苦，George對於換尿布、陪玩、洗澡等育兒工作很快上手，一下就跟兒子建立了深厚感情。

Egan出生前，夫妻兩人對「寶寶」這種生物做了不少功課，尤其當兩人發現孩子出生後的3個月，是成長階段中很重要的一個時期，便在兒子出生後的3個月內，減少雙方的工作量。尤其George因為大部分的工作在美國，深怕兒子會因為爸爸長期不在身邊而對自己感覺陌生，因此更加珍惜與兒子相處的機會，Janet坦言，除了餵奶的時間，照顧Egan的工作，目前幾乎都由George與媽媽包辦，George在她眼中，簡直是滿分的好爸爸。

提到兒子，George形容寶寶剛出生時，真的感覺像是一種「生物」，充滿需求，但又無法溝通，且因為兒子不像他跟Janet，即便分隔兩地，仍可以透過聊天、分享心情來建立或穩固彼此感情，而是必須透過大量的肌膚接觸、陪伴與擁抱，才能建立親子之間的情感連結，因此在累積了許多與寶寶有關的知識後，George開始熟悉如何與Egan相處、如何逗他笑，以及如何與兒子建立關係並樂在其中，只希望Egan7～8個月開始會認人後，如果他必須回美國工作，別忘記與爸爸相處的點滴。

與Egan一起哭

從Egan出生以來，母親這個角色帶給Janet許多感受，她一方面感謝Egan的好帶，另一方面也對育兒工作有所體會。不若台灣女性經常有育兒需不假他人之手、需自己承擔的傳統迷思，她認為育兒工作是需要分擔的，Janet認為每個人都會累、都會有情緒，在需要的時候尋求協助，是一件再正常不過的事情，而且夫妻之間彼此分擔或家人互相協助，不只讓她可以放心在外工作，連育兒的樂趣都能一起共享，那種快樂是加倍的。

Egan出生後，Janet選擇親餵母乳，選擇的理由很簡單，只因為這是最自然、原始的哺育方式，所以她不願意輕易放棄，且在確實了解母乳供需的原理後，Janet順應與寶寶之間的自然供需，就算初期曾面臨寶寶體重下滑，她也在詢問醫師後，堅定心意的持續哺乳。對她來說，哺餵母乳的壓力，不是餵不順或奶不夠，因為她知道餵不順可以調整、奶不夠只要持續讓寶寶吸吮，奶水就會逐漸趕上，但最難克服的是初期奶頭破皮的疼痛，這個疼痛讓她覺得餵奶只是一個工作，無法真的享受其中的樂趣，好在後來疼痛終究過去，與Egan之間培養的哺餵默契也終於穩穩建立。

哺餵母乳初期帶來的疼痛，不是Janet印象中的第一個育兒挫折，她想起產後復出工作的那個月，她因為工作耽誤了餵奶的時間，回到家後，她的胸部已經變成石頭奶，非常疼痛，Egan也因為肚子餓哭泣，但卻因為Janet胸部太脹太硬無法順利吸吮；為了緩解胸部的疼痛，Janet跪趴在Egan面前，希望Egan順利吸出奶水，她忘不了那天跪著跟Egan一起哭泣的經驗，畫面彷彿還歷歷在目，那是她第一次感到育兒挫折的時刻。

有孩子後‧生活一樣值得享受

也許因為從小在國外長大，Janet沒有太多來自亞洲女性對母職印象的沉重包袱，她分享產後坐月子時，看到一位媽媽為了提升母奶量，將大部分時間埋首於擠奶，忽略了與孩子的實質相處，她覺得有些遺憾。Janet成為媽媽後，最想與新手媽媽分享的是：不要比較、不要在乎數字，帶養小孩不是比賽，沒有任何東西比得上陪伴孩子，與其在乎奶瓶上的刻度，與孩子之間實質的相處其實更為重要。

Egan出生後，Janet依然享受目前的生活，她認為，Egan出生後，也許某些旅行計畫需要暫緩，或是心目中的優先順序有所調動，但都不影響她享受生活的宗旨。孩子出生前與孩子出生後，每個改變都有它可貴之處，尤其成為父母後，Janet對於與George和Egan共同組成的「家」有更深刻的認同感，且George成為爸爸後，在兒子面前展現的那一面，無論是無比耐心或不計形象的逗Egan笑，都讓Janet想到就感到幸福，有重新再次愛上老公的錯覺。也許，順應人生的每個改變，尋找每個改變帶來的樂趣並享受它，就是Janet與George對生活可以永遠這麼樂此不疲的原因吧。

文、圖/《媽媽寶寶》雜誌提供

(中時 )