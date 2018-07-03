維多利亞時代下午茶是這Fu！Elite Café打造「穿越英倫下午茶」

Elite Café推出夢幻感十足的「穿越英倫下午茶」。（六福旅遊集團提供）

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期間限定的Mocktail特調飲品「葵瑞公園」，有著栩栩如生的吸睛蝴蝶彷彿正停留在草坪上。（何書青攝）
限定的手工茶袋餅乾。（何書青攝）

台北威斯汀六福皇宮Elite Café繼上一波大受好評的愛麗絲夢遊仙境主題午茶後，7月接續愛麗絲從夢境中醒來的年代和國度，推出「穿越英倫下午茶」，讓賓客重遊英國維多利亞時期這個下午茶文化的發跡年代。

除了甜點設計均以英國傳統糕點為原型製作外，用料部分也堅持百分之百純正英式風味，將英國百年茶品牌TWININGS唐寧茶入甜點，現場也換上嶄新布置，以《時尚倫敦街頭》與《女王的午茶聚會》為題，有英國倫敦大橋、大笨鐘、巨型女王椅等造景，現場還有多款展現雍容貴氣的帽子可以讓來賓戴上、打卡拍照。

這次小巧玲瓏的精緻甜品，都以英國傳統糕點為原型製作，像是家喻戶曉的英式胡蘿蔔蛋糕、以新鮮水果及清爽鮮奶油製作的茶佛蛋糕等，從頂層至底層共有10款小點，全都出自於五星師傅創意發想、手工設計；此外，為了堅持傳統英式風味，用料部分選用英國百年茶品牌TWININGS，將5種以上的風味散茶入料，包含皇家伯爵茶乳酪蛋糕、蜜糖甘菊花茶海綿蛋糕、薄荷茶叉子造型餅乾、極品錫蘭紅茶泡芙、及仕女伯爵茶司康等。

英式下午茶搭配的飲品少不了好茶，「英倫風傳統下午茶」除了提供4款經典TWININGS唐寧茶，還將最新的茶飲文化潮流Mocktail（無酒精雞尾酒）帶入，以英國歷史上著名的人事物為發想，設計出4款別具風味的Mocktail，令人眼睛一亮，分別有都鐸玫瑰、葵瑞公園、尼斯湖、維多利亞女王等主題，不僅外型繽紛艷麗，口味也獨具特色。

「穿越英倫下午茶」即日起供應至9月30日止，雙人下午茶每套1680元+10%。活動期間若於台北威斯汀六福皇宮打卡，並拍下享受英倫下午茶的照片、上傳到個人FB或IG，便可有9折優惠，此外，搭配指定TWININGS茶品，則可獲得可愛的手工茶袋餅乾1片，數量有限送完為止。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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