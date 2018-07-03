法國出售軍火予中東埃及　遭人權組織譴責

2018年07月03日 21:27 中時 蔡致仁

多個人權組織近日發表報告，譴責法國向中東及埃及等國出口軍火的行為，指其違反《武器貿易條約》，是間接參與該地區打壓異見等的不人道行為。法國政府否認指控，發表報告顯示其軍火出口總值下跌逾半，惟中東仍為其最大買家。

人權組織指控法國違反《武器貿易條約》，該條約要求出口國確保該批軍火不會被用於不人道途徑上。是次研究是由人權國際聯會及人權聯盟等4個法國及埃及人權組織發起，發現法國向埃及的軍售總額在2010至2016年間，從3960萬歐元升至13億歐元。組織指控，法國5年來向埃及政府出售武器和監察系統，等同「參與埃及政府的血腥鎮壓」。

組織指控法國公司與現任埃及政府同流合污，為埃及保安部門和警隊提供強力數位工具器材，又協助建立監察及控制結構系統，一直作「持續嚴厲鎮壓」，以剷除異己。組織要求法國政府和企業立刻停止向埃及出售軍火。

組織續批評指，法國出售的軍火也被沙烏地阿拉伯及阿聯酋用於支持親政府勢力之上。該親政府勢力與葉門什葉派叛軍「青年運動」之間的戰爭造成超過1萬名葉門人死亡，更有當地學校和醫院等設施被炸毀。

而法國國防部交予國會的年度報告則否認指控，稱「軍備是在嚴格的法律框架下出口，對國際盟約和責任持小心謹慎的尊重」。報告顯示，法國出口軍備的總值從2016的140億歐元下降至69億歐元，減少超過一半。法國下半年出口軍備主要為直升機及導彈，疾風式戰機出口數大減相信是出口值下降的主要原因。

今年3月一項調查顯示，逾7成法國人均反對出售軍火予沙烏地阿拉伯及阿聯酋。惟來自中東買家的軍火購入總值，仍由2016年的19億歐元増加至39億歐元，佔法國軍火出口總值逾半。

(中時 )