大打小朋友的偶像牌！樂園暑假邀Yoyo家族吸親子同樂

2018年07月03日 22:14 中時 何書青

探索樂園暑期天天延長營業至晚上8點。（麗寶樂園提供）

麗寶OUTLET MALL有Line百萬人氣好評下載的貼圖「反應過激的貓」聯合商品展。（麗寶樂園提供）

親子旅遊最旺的暑假期間，麗寶樂園推秘密武器大打偶像牌，宣布於7月8日、8月4日邀請重量級天團「Yoyo哥哥姐姐」來園，讓家中寶貝有機會與心中的偶像面對面，還能ㄧ起出遊玩樂園共度假期，活動甫推出，就有家長打電話詢問，更有台北貴婦包房寵兒，要滿足小朋友的追星夢。

8日的Yoyo家族見面會預計上午10點30分於探索樂園青春酷片廠舉行，4大天王ㄧ次齊聚，有月亮姐姐、Kiwi姐姐、羚羊哥哥以及浣熊哥哥，活動當天也將演出小朋友最愛的經典神曲「卡加布列島」，耳熟能詳的輕快節奏搭配哥哥姐姐豐富的肢體動作，歡樂帶動跳陪小朋友一起開心放暑假。

除了小朋友喜愛的YOYO家族見面會，探索樂園暑期白天推出全新的花車遊行表演「POPA 夏日狂歡派對」，夜間有星光樂園、週末加碼施放璀璨煙火秀，暑期更天天延長營業至晚上8點；優惠活動也少不了，即日起至9月2日更祭出月光票第2人半價、雙人月光票只要449元的優惠，雙園擇一，下午4點入園開玩，不論是想玩水消暑或搭乘遊樂設施展開冒險都可以選擇。

麗寶樂園渡假區的暑期活動豐富，有動漫列車商品展以及超人氣卡通名偵探柯南進駐麗寶休息站，麗寶OUTLET MALL則有Line百萬人氣好評下載的貼圖「反應過激的貓」聯合商品展，即日起至22日，免門票就可入場，而本次特展除了「反應過激的貓」之外，還有SAN-X家族（拉拉熊、角落生物、豆海豹）、水豚君、謎樣生物、深情馬戲團、啾啾妹、星座小熊、Lu‵s 等6大展區，讓大人小孩一次逛個夠。此外，也限時推出淚牛滿面排餐、芒翻天啦冰沙等主題餐點。

(中時 )