世足奪冠賽夯！影城封廳播球賽、招待飲料爆米花

新月豪華影城將於11日起，於世足賽4強賽事期間，封廳轉播賽事。（蘭城晶英酒店提供）

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蘭城晶英酒店也瘋世足，舉辦冠軍神預測活動。（蘭城晶英酒店提供）

全球球迷引頸期盼的世界盃足球奪冠賽將近，位在宜蘭大生活圈的新月廣場3樓新月豪華影城將於11日起，於世足賽4強賽事期間，封廳轉播賽事，邀請新月豪華影城MAXCARD會員、緊鄰影城的蘭城晶英酒店房客一起免費進電影院，球迷共聚一堂享受極具聲光震撼效果的賽事，影城還會提供免費飲料及爆米花，讓來賓過癮看球賽。

世足4強賽期間在11日、12日、14日及15日盛大登場，新月豪華影城也舉辦預測冠軍活動，4日起影城臉書將開放共4波活動貼文留言活動，每則貼文活動前100名留言者，憑MAXCARD會員卡兌票劃位入場，就能免費進影廳觀賽，每人還可兌換2張入場券，就能在現場喝招待的飲料、吃免費的爆米花。此外，更舉辦預測冠軍隊伍抽獎活動，成功預測冠軍國家隊伍者，將有機會獲得新月豪華影城全年度12張電影票，而蘭城晶英酒店房客於住宿期間也同享4強賽包廳觀賽資格。

蘭城晶英酒店的世足系列活動也超精彩，大廳酒吧天天LIVE直播世界盃，98吋大螢幕如臨現場，夜間特別供應消夜、啤酒服務，邀請球迷一起觀賽；此外，在酒店FB粉絲團依規定留言預測冠軍者，便能參加抽3天2夜的蘭城晶英酒店精緻客房住宿券，而酒店住宿房客以及大廳酒吧消費滿200元以上飲品的人，也都可獲得1張預測冠軍摸彩券。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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