GO SURVEY大調查 頂級超市體驗服務最吸客

2018年07月03日 22:16 中時 郭家崴

報導郭家崴

暑假到，代表中元節、中秋節年度消費大檔期腳步近，為了深入了解台灣消費者對於超級市場的期望，鼎鼎聯合行銷旗下GO SURVEY市場研究顧問，今年初針對5678名過去半年曾在國內超市消費的民眾調查，發現超過6成會選擇方便抵達的平價超市；而提供體驗式服務的頂級超市深具吸客潛力。

根據今年資策會MIC整合經濟部統計處資料表示，超市是零售業中成長力道最強的產業，也讓量販、超商等業者紛紛調整店型及商品結構策略，甚至電商也打入生鮮蔬果市場，齊來搶食大餅。

GO SURVEY以全聯福利中心、美廉社、頂好等平價超市，和city’super、JASONS Market Place、微風超市等頂級超市做區分調查，發現一般民眾以平價超市為主要消費通路，且以「方便抵達」為優先選擇，63%的消費者會選擇離家10分鐘內可到達的超市，顯示對平價超市來說，與「社區結合」並提高展店密度為重點吸客策略。

目前，台灣頂級超市多與百貨及購物中心結合，如何提升民眾逛百貨時的「順便消費比例」是重要課題，其中「體驗式服務」最具吸客潛力；GO SURVEY調查顯示，喜愛去頂級超市的民眾關注旅遊、咖啡、品酒、品茶，若能投其所好，延伸舉辦商品試吃或深度的體驗教室，如手沖咖啡、烹飪或烘焙課程，有助於吸引顧客入店流連，進而帶動消費。

此外，強化獨有的商品類別也可吸引消費者，相較於到一般超市買生鮮蔬果、民生消耗品，消費特別喜愛到頂級超市買熟食、異國進口零食、烹調食品，以及強調有機、天然或是環境友善的商品。

GO SURVEY以city’super為例，觀察到city’super不只在店內經營日系生活雜貨，成功吸引20%的民眾消費，著重商品差異化經營；且深化「會員經營」，透過HAPPY GO點數享會員優惠、折抵現金，未來還將可以用HAPPY GO點數參加各種體驗教室，提供更多會員專屬的服務，增加消費者的黏著度。

此外，GO SURVEY發現，70%的受訪者關注超市的APP，期望超市能在APP中整合各式虛擬服務，包含領取折價券、接收最新優惠訊息及累會員點數等功能，代表超市持續優化手機APP的使用體驗，也是吸客的利器。

(中時 )