酒店票選鄰里大使 帶房客深度走訪高雄新舊風貌

2018年07月03日 22:16 中時 何書青

藝術家創作的彩繪牆。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

經典的白糖粿。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

去年英迪格酒店進駐高雄後，為帶動區域觀光並傳達令人耳目一新的鄰里文化，透過員工們不斷分享，帶旅客找尋到許多城市秘境。今年高雄中央公園英迪格酒店舉辦內部鄰里大使的票選，在員工們投稿一百多個城市故事中，禮賓接待主任曾偉洋的故事脫穎而出，他特地收集距離酒店15分鐘內步行路程的懷舊店家和各地風格小舖，悉心介紹給對在地文化特色有興趣的房客。

午後時分，房客可在鄰里大使的帶領旅之下步入新堀江，感受歷史的喧囂，次文化衝擊著在地的往事，透過新世代的解讀，走過本地藝術家紀人豪、Mind Slow 慢熟、藍色隧道等人創作的彩繪牆，色彩渲染間感受到來自年輕的他們所表達的回憶和熱切期望；而牆面旁有間復古美容理髮廳，推開門裡面擠著年輕人，不管是頭染五顏六色，或給阿姨電一個雷鬼頭，是數十年也割捨不去的舊時代美感。

接著前進到南華觀光商圈，陽光西下給熱氣蒸溽的城市帶來一些涼意，漫步走在商圈中，體會傳統市集的脈動，國民小吃鹹酥雞、沁涼紅茶冰讓人食指大動，但鄰里大使要介紹的是簡單又樸實的台式炸甜品白糖粿，長糯米碾壓成粉後，加水搓揉就是台語所說的粿，下油鍋炸起沾糖粉或芝麻花生粉，熱熱燙燙的滿足感，就是代表南臺灣的兒時回憶。商圈中有飲食、有服飾、有五金雜貨，更有民俗技藝-挽臉，巷弄間濃縮老高雄的氣息，邊走邊能挖掘出屬於自己的秘境。

除了老故事，鄰里大使也會介紹時下高雄最潮的事物，像是駁二棧貳庫有海港可以看夕陽，還有仙氣十足的全白旋轉木馬，宇治‧玩笑亭的西瓜杯搭海鹽西瓜冰、還有逛逛坐坐日式餐具食器，灰灰基地美術館等。

遊玩之後，回到酒店客房，室內設計依託獨特的歷史和人文故事，將報關戳章、木箱、罐頭、舶來品、格子趣、童年零嘴等在地元素巧妙融入其中，還有水療式淋浴等完善設備讓人更備感舒心愜意。早上還可在豐富餐點中，選一碗道地的海產粥或鍋燒意麵，為旅途畫下句點。

英迪格酒店的鄰感計劃貼身打造遊客必訪之處，即日起推出鄰感時光住房專案，入住英迪格高級房，含2客自助式早餐，並有專人帶領導覽鄰里，每房每晚3800元+15%起。

(中時 )