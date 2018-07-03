專訪／安心亞期待披嫁衣：下一個人能遇到最好的我！

2018年07月03日 21:34 中時 徐桐炘

安心亞穿上婚紗主演《簡單的婚禮》，現實中理想結婚年齡則是「40歲也不遲」。（粘耿豪 攝影）

安心亞主演新加坡電影《簡單的婚禮》，和星國視帝陳泂江挑戰從影以來最多吻戲，2人親的熱烈，她卻回想不起現實中上次何時和男生激吻，笑說：「好像是上輩子的事情！」但她表示透過演戲彷彿體驗一段完整的感情，拍《婚禮》時飾演任性女孩，她就提醒自己未來要更體貼包容，雖然感嘆許久沒有新戀情，因電視劇《五味八珍的歲月》學會料理後還沒機會煮給另一半吃，但她自信表示：「我覺得下個人一定是遇到最好的我！」

感情暫時空白，安心亞不放棄尋覓真命天子，朋友也都積極幫忙介紹，理想型是有「上進心」的男性，她表示自己還在衝刺事業，2人還是得有共同話題，她表示雖然媽媽提醒她要謹慎選擇戀愛對象，但她依然擁有「冒險」的勇氣，「我不怕經歷更多，這些都能成為演戲的養分。」

安心亞在片中和陳泂江準備走進婚姻，2個家庭因此發生一連串意外與笑料，也讓安心亞體會結婚不僅是2個人的事情，但她自豪向來得男方家長的心：「我還挺有長輩緣的！通常都是對方爸媽希望趕快把我娶回家！」她也透露討長輩歡心的「小撇步」，「見到對方父母時一定會大聲問好，去對方家吃飯一定會把飯菜吃光。」

談起夢想婚禮，安心亞少女心爆發，她表示一定要穿的與眾不同，「已經預約好我的髮型師，髮型不能和其他新娘一樣！」最近熱衷於潛水的她不僅在片中擔任潛水教練，還幻想在沖繩海邊教堂舉行典禮，並以「海底世界」作為婚禮主題，又突發奇想說：「我穿美人魚裝入場，伴郎伴娘可以穿蚌殼裝，旁邊還有帝王蟹！」她大笑說：「這樣參加的親友一定非常難忘！」

32歲的安心亞坦言未來若有結婚衝動，一定是為了生孩子，她很喜歡和孩子相處：「很期待能生個像自己或另一半的娃娃！」成家後也會調整工作和陪伴家人的時間比例，她自認演出不同角色時經常會壓力太大或負能量爆發，若不想影響家庭，只能適時犧牲事業。被問理想中的適婚年齡，她表示因為已過40歲的經紀人昨剛順利產下一子，讓她鬆一口氣說：「40多歲也可以！」該片13日在台上映。

未來成家後會調整工作和家庭的比例，更表示：「如果結婚就是為了生小孩！」喜歡孩子的她很期待能生個像自己或另一半的娃娃，表示演到一些角色經常會把自己搞的負能量，不希望婚後會影響老公。談到理想中的適婚年齡，她表示因為她40多歲的經紀人剛順利產下一子，讓她鬆一口氣說：「40多歲也可以！」該片13日在台上映。

(中時 )