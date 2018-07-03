黃靖倫上歌唱比賽 遭質疑「麥克風出問題」！

黃靖倫深情獻唱連評審都誇好。（圖片提供：民視）

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中時

歌唱選秀節目《台灣那麼旺》明星組挑戰，日前錄影時的新同學歌手蔡家蓁帶來陳潔儀的〈喜歡你〉受評審老師一致好評，會唱會跳又會演的全方位歌手楊蒨時始終無法挑戰衛冕者成功，在節目中帶來〈沒時間〉，而從沒想過自己會在節目中闖過那麼多關的黃靖倫，則讓評審聽完他的表演頻頻誇好。

蔡家蓁有如黑馬般出現在節目中，第一次登場表演就驚艷全場，上週再度將自己的想法與樂隊老師作搭配，將原唱的歌曲改編重新演繹，現場觀眾如癡如醉，也令評審刮目相看直呼「進步了」，雖然才來兩週，穩紮穩打的歌唱實力直逼衛冕者「黃靖倫」，不禁大喊「我才剛坐上來欸」。

爭奪戰中失利的楊蒨時挑戰莫文蔚的〈沒時間〉，表現總是在水準之上的她，遲遲無法重回衛冕者寶座，遭評審老師毒舌點出她最大的敵人是自己，面對龐大的壓力，她將轉念化為動力，也將穩定度調整到最高，用平常心參賽

而衛冕者黃靖倫，這回在節目中選唱偶像劇經典歌曲〈一個人生活〉，精湛的表現讓評審老師直呼「麥克風有問題」，但他卻絲毫不受影響，還使出高音必殺技，句句提醒評審老師自己歌唱非常有天賦，雖然表演有瑕疵，倒吃甘蔗的表演，評審長「丁曉雯」不禁感嘆見識到其超高抗壓力，說「真有你的！」

(中時 )

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