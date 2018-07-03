陸女子舞龍隊練膽　廣東景區懸空玻璃排演

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旺報
孫曜樟

大陸佛山素有中國龍獅運動之鄉的稱號，一日佛山的一支女子舞龍隊來到清遠古龍峽，在懸空玻璃平臺與玻璃橋上與男子舞龍隊爭霸，一比高低。據女子舞龍隊總教練張志華師傅介紹，帶男女舞龍隊來古龍峽雲天玻霸上「打擂」，主要是鍛煉隊員們的膽識與勇氣，為即將到來的比賽備戰。

7月1日上午，這支女子舞龍隊與一支同樣來自南海的男子舞龍隊來到古龍峽，在懸空近300米的UFO玻璃平臺與玻璃橋上舞龍，男女舞龍隊一爭高低。

UFO玻璃平臺全長202米，懸空跨度72米，平臺直徑16.8米。由於懸空距離長，而且又處在瀑布口，風非常大，即使一個人走上去，也會感受到平臺的晃動。而平臺的前方是飛流直下、氣勢磅礴的大瀑布，下麵是深200多米的大峽穀。很多女遊客走幾步後，都會望而生畏，何況在上面舞龍。

只見領頭的大媽手持龍珠，向玻璃平臺奔跑，後面的10多名大媽高高地舉著龍頭、龍身，如行雲流水一樣，緊隨著龍珠舞動。跑到16.8米的平臺上，大媽們開始舞起了特技，穿、騰、躍、翻、滾、戲、纏，各種動作一氣呵成。

舞完全套動作後，大媽們開始盤龍，將龍盤成一個大圓圈，幾名舞龍大媽還將舞龍頭的大媽與龍頭高高舉起，整條龍以騰雲駕霧、昂揚奮進的姿態。

(旺報 )

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