麻吉2骨董商帶女返家輪姦 防盜監視反成鐵證

2018年07月03日 22:01 中時 李文正

北市葉姓、郭姓骨董愛好者，前年聖誕節參加拍賣會慶功宴與女子划拳飲酒，輸的人要罰酒，不然要以親嘴代替，輪流喝高粱、威士忌和香檳，凌晨3點多，女子被灌醉後帶往郭男住處性侵得逞，二人事後辯稱合意性交，但住家內防盜監視器清楚拍下女子掙扎過程，士林地檢署偵結，依加重強制性交罪將2人起訴。

52歲葉姓男子，喜愛收藏古玉，擁有私人的會館展示骨董，而45歲的郭男則是買賣骨董。葉男前年12月25日受邀參加在松山文創園區舉辦的拍賣會，並以介紹工作為由，邀約被害女子參加。

會後，葉與女子前往新生北路知名日本料理參加慶功宴，席間與郭同桌，3人相談甚歡，飲用高粱、威士忌，結束後又前往安和路的酒吧續攤，並以猜拳助興，輸的人要罰酒，或者用親嘴代替，該名女子不勝酒力，醉倒在計程車上，郭提議前往中山北路住處，同車的葉男並未阻止。

被害女子進屋後又喝香檳，直到酒醉無力反抗，在沙發上遭葉、郭兩人以手指、生殖器插入下體，早上7點二度遭性侵。女子隔天到醫院向醫護人員敘述酒醉遭侵害，並向警局報案。

葉、郭2人否認違反意願，並稱被害女子能獨自走進郭宅，意識清楚並同意性交，但檢察官調閱監視器，因郭宅內裝有保全，監視器感應有人走動即自動開啟，影片內女子進屋後，遭二男強脫衣物、壓制、拉開雙腿，並有推擋、腳踢、掙扎等抗拒，證明被害女子極力反抗而遭輪姦。

(中時 )