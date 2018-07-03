美核武專家：中國核武庫估計至少280枚核彈頭

2015年紀念抗日戰爭及二戰勝利70周年大會時，中共解放軍第二炮兵展示了東風5b洲際彈道飛彈。（圖／中新社）

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中時電子報

據美國資深核武專家表示，中國從1980年代開始對手中的核武進行現代化，到目前為止大約擁有280顆核彈頭，分別裝置在彈導飛彈與戰略轟炸機上。而在未來十年，中國的核武庫存將會持續擴增。

由曾參與「曼哈頓計劃」的美國科學家所創辦的《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）雜誌報導稱，美國科學家聯合會核信息項目主任克里斯坦森(Hans M. Kristensen)與該會高級研究員諾裡斯(Robert S. Norris)認為，中國從1980年代進行核武現代化以來，核武種類與數量都有不小的增長。

到目前為止，估計中國核武庫存共約280枚彈頭，其中48枚裝置在海基彈道飛彈上，其餘則裝置在120至130個陸基彈道飛彈中，另有少數由轟-6戰略轟炸機搭載。在陸續有新的彈道飛彈研製成功並服役後，也會裝上核彈頭。

這兩位專家在雜誌的《核武筆記本》(Nuclear Notebook)專欄指出：作為對美國在太平洋地區部署反導防禦系統的回應，中國為其眾多洲際彈道導彈裝備了各種不同的配備。

專家說，在核武載具上，中國已擁有包括新版移動式中程彈道飛彈、傳統與核子彈頭雙用中程彈道飛彈、改良版車載式洲際彈道飛彈，未來可能還會發展出傳統與核彈頭雙用的空射型彈道飛彈。這些飛彈有幾種可以搭載多個核彈頭，搭載最多的可能高達10個，如著名的東風-41洲際彈道飛彈。

文章來源：Nuclear Notebook：Chinese nuclear forces, 2018

中國從未公布其核彈數目，外界對其核武數量亦眾說紛紜。多年前美國官方智庫曾估計中國約擁有200枚核彈頭，外界最多亦曾估計到3500顆。不論何種估算，一般都認為其核武庫存僅低於俄羅斯與美國，核彈頭數量在全球排名第三。

(中時電子報)

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