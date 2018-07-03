孟加拉空軍K-8教練機墜毀 2人罹難

孟加拉的1架K-8教練機墜毀，圖為中共空軍的教練8。(圖/新華網)

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中時電子報

孟加拉空軍的1架K-8高級噴射教練機在星期日夜間墜毀，2名飛行員不幸罹難。

防衛部落格(defence-blog)報導，教練機是從孟加拉西部的傑索爾(Jessore) 機場起飛，進行夜航訓練，然而不久就附近的布克哈拉湖 (Bukbhara Baor)，兩名飛行員分別是Sirajul Islam和Enayet Kabir Palash，完全沒有逃生，都死在機艙內。

據報導，2名飛行員已被確定將任命中隊長，應該是較為資深，目前還無法判定失事原因，正在籌組高級委員會，來調查墜機事件。

K-8喀拉昆崙式，是由中國大陸成都航空工業公司（HAIC）和巴基斯坦航空(PAC）共同設計製作，大陸稱為教練-8（JL-8），K-8是外銷型稱乎。這是是中共改革開放以後，第一種引進西方技術的飛機，原型機引擎採用漢尼威爾集團(Honeywell)的TFE731-2A-2A(與航發中心的AT-3教練機的引擎幾乎相同，AT-3用的是TFE-731L)，並引進休斯電子的航電，具有抬頭顯示器(HUD)和2具多功能顯示器。不過之後遇到1989年事件，後續的航電改用大陸自己設計的，引擎換成烏克蘭的AI-25。

K-8在第三世界頗為暢銷，包括孟加拉、斯里蘭卡、緬甸、埃及、蘇丹、玻利維亞等14個國家使用，目前生產量已達500多架。

孟加拉是在2013年與大陸訂購9架K-8W，於2014年交機完成。今年6月20日再與中航工業簽訂添購合約，不過新購的數量與細節沒有公布。

(中時電子報)

文章來源：Two pilots killed in Bangladesh K-8W Karokorum training jet crashes

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