越夜越美麗 奇美博物館「散步市集」7、8日邀客夜遊

2018年07月03日 22:32 中時 曹婷婷

奇美博物館本周末晚間於戶外舉辦「散步市集．夏夜好涼」，邀民眾一起到博物館夜遊、散步，享受美景、美食、音樂與表演及欣賞特展，體驗難得的夜間藝術之旅。(奇美博物館提供)

入夜的奇美博物館一樣燦爛迷人！為了讓民眾可以夜遊博物館、近距離欣賞西洋美學建築迷人燈景，奇美博物館本周末晚間於戶外舉辦「散步市集．夏夜好涼」，邀民眾一起到博物館夜遊、散步，享受美景、美食、音樂與表演及欣賞特展，體驗難得的夜間藝術之旅。

南台灣進入盛夏，白天酷熱難耐，許多民眾一想到出門就提不起勁，奇美博物館周邊戶外園區，一般在下午6點半即關閉，此次特別提供夜間登場的「散步市集」，邀請民眾黃昏走進博物館園區，就著暮光走逛美食文創攤位，體驗彷彿置身於歐洲小鎮市集的樂趣。

特別此次總共集結約40家攤商，包括「夏日消暑甜品」如雪糕、義式冰淇淋、奶酪等，「美味可口點心」如古巴三明治、雞蛋糕、手撕豬肉BBQ小漢堡等，另有「手作文創商品」如陶瓷藝品、原木餐具、乾燥花首飾等。除了市集可以填飽肚子、尋購藝品之外，館內禮品店、餐廳也將延長營業至晚間9點半，「克里蒙納咖啡」推出一款涼爽開胃的義式美食「義式蝦汁天使冷麵」，「信息咖啡」則推出經典人氣牛排餐點。提供民眾豐富的選擇。

配合此次活動，年度大展「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」也特別開放夜間特展，並安排策展團隊進行精闢的展品導覽，讓民眾感受當代寫實巨擘的靜物畫魅力。

奇美博物館更首度加碼開放「夜間婚紗攝影」，邀請新人來館感受與白天截然不同的絢麗景致，拍下小兩口幸福模樣，成為一生難忘的畫面。為推廣環保理念，現場將舉辦「你愛環保．我們鼓勵」活動，凡參與活動且自備環保餐具者，可至諮詢台兌換「榮耀環保袋」乙個，送完為止。

「散步市集．夏夜好涼」活動，入園費100元，未滿7歲免費，活動當日於園區三處入口管制點售票，活動時間為16:30-22:00。

(中時 )