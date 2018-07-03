可口可樂登台半世紀 絕版品特展讓人想打包回家

2018年07月03日 22:48 中時 蔡依珍

可口可樂50周年特展，呈現台灣早期家庭的意象，木桌與美食搭配可口可樂，象徵「歡聚與分享」。（蔡依珍攝）

因應世界盃足球賽推出的多樣商品。（蔡依珍攝）

籃球運動可口可樂也不缺席。（蔡依珍攝）

可口可樂50周年特展，特別從全台各地蒐集台灣早期絕版商品，讓人想打包回家。（蔡依珍攝）

可口可樂50周年特展，特別從全台各地蒐集台灣早期絕版商品，讓人想打包回家。（蔡依珍攝）

可口可樂50周年特展，特別從全台各地蒐集台灣早期絕版商品，讓人想打包回家。（蔡依珍攝）

可口可樂50周年特展，特別從全台各地蒐集台灣早期絕版商品，讓人想打包回家。（蔡依珍攝）

Bii畢書盡與市長、品牌長官完成慶祝儀式，許下未來50年願景。（蔡依珍攝）

驚喜慶生活動邀請同為7月壽星的Bii畢書盡和市長鄭文燦共迎新氣象。（蔡依珍攝）

驚喜慶生活動邀請同為7月壽星的Bii畢書盡和市長鄭文燦共迎新氣象。（蔡依珍攝）

驚喜慶生活動邀請同為7月壽星的Bii畢書盡和市長鄭文燦共迎新氣象。（蔡依珍攝）

歡慶可口可樂登台半世紀，特別在桃園總公司舉辦50周年特展，從全台各地蒐集台灣早期的絕版商品，包括還是掛名中美汽水廠的包包、還有時代意義的Call機等，一次「精銳盡出」，桃園市長鄭文燦和人氣代言人Bii畢書盡3日共同為活動宣傳，邀請民眾免費前往「可口可樂」博物館，一同回顧50年來的紅色潮流。

可口可樂台灣地區總經理賈斯樂Leonardo Garcia說，可口可樂在1968年7月正式在台銷售，引領紅色潮流，在台灣氣泡飲料市場市佔率高達4成，身為飲料界領導品牌，半世紀來不斷創造經典，也以消費者為中心陸續推出無糖、茶飲和氣泡水等，像是2013年推出的「原萃」茶飲，在台優異的市場表現甚至推向全世界，強調台灣是可口可樂重視的市場，會持續投資、提供消費者更多元選擇。

可口可樂3日在桃園總公司舉辦在台50周年慶祝活動，回顧影片首度曝光，不但有台語版的首支電視廣告，還有近年林心如、張惠妹、五月天等代言的廣告，更在影片中述說1990年發起的「YoYo搖搖大賽」，掀起台灣人爭相PK溜溜球的熱潮；90年代「十萬青年十萬機」的經典口號，首度跨界與手機廠共同推出可口可樂限量彩繪手機，颳起人手一「可口可樂機」的熱血行動，引領紅色浪潮。

今年也邀請到三組知名藝人林宥嘉、Bii畢書盡和八三夭，推出限量代言瓶，同為7月壽星的市長鄭文燦和代言人Bii畢書盡也一起慶生，鄭文燦說，可口可樂和台灣人的生活密不可分，已成為一種文化與精神，幽默許願希望未來的生活，每天都要「可口可樂」，Bii畢書盡則笑說知道自己接下代言第一件事就是打給媽媽和弟弟炫耀，坦言現在外面吃飯都會偷偷觀察大家喝誰的瓶子，笑說如果不是自己會有點失望，希望所有代言人的都能賣很好。

為了讓大家回顧過去的經典，「可口可樂」特別從台灣各處蒐集經典珍藏，在桃園市「可口可樂」世界展開為期半年的在台50周年特展，新增列的特展區，呈現台灣早期家庭的意象，木桌與美食搭配可口可樂，象徵「歡聚與分享」的品牌主軸，周圍則展出各式各樣的可口可樂商品，早期的開瓶器、易開罐、仿舊冰箱，還有歷年流行的call機、腳踏車等各年代最潮的聯名周邊等，不乏和全台可口可樂迷商借展出的絕版周邊商品，都讓人掉進可口可樂的時光隧道，展覽完全免費，電話或網路預約即可參觀，另外11日則將在台北101觀景台展開另一個可口可樂特展，更獨家販售兩款經典禮盒，包括馬口鐵禮盒組及陶磁杯禮盒組，精緻的外盒印有瓶身上的建築設計，極具收藏價值，也為「可口可樂」在台50周年留下完美的紀念。

台灣太古可口可樂總經理何蔚堃也說，今年正式啟用台灣第一條4線合1的產線，也同時更新自動化倉儲管理系統，展現在台灣永續發展的決心、以及對於台灣市場的長期承諾，要繼續深耕下一個50年。

(中時 )