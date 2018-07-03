瀏海機退流行 OPPO、vivo升降鏡頭手機登場

2018年07月03日 22:43 中時 石欣蒨

OPPO Find X 採等機身寬大小的升降元件，當中包括IR補光燈、前後鏡頭、點陣投影器、聽筒等零組件，台灣預計8月中上市。（翻攝OPPO官方網站）

OPPO Find X 共推出波爾多紅及冰珀藍2基本色，另還有限定藍寶堅尼版，人民幣4999元起（台幣約2萬3000元起），台灣預計8月中上市。（翻攝OPPO官方網站）

vivo NEX 的前置鏡頭採升降設計，簡單的設計卻增加了螢幕占比，預計近1到2月個內會在台灣發表。（翻攝vivo官方網站）

vivo NEX 推出了標配及旗艦2個版本，分別採用上驍龍710及驍龍845處理器，共星鑽黑及寶石紅2色，人民幣3898元起（台幣約1萬8000元起）。（翻攝vivo官方網站）

2018年進入下半年，瀏海機也迅間退流行，下半年就是要拼到最極緻的全螢幕手機，日前大陸2大手機品牌在已在當地正式發表了全新手機，分別為OPPO的Find X及vivo的NEX，2支手機主打90%以上的螢幕占比，升降鏡頭的創新設計，成為了最近手機界的焦點話題。

先看vivo今年正式量產推出的NEX，其實早在今年MWC時就發表過APEX的原型機，升降鏡頭配上螢幕指紋辨識解鎖，突顯出其黑科技技術，而為了突破螢幕占比，因此將前置鏡頭以升降方式呈現，主鏡頭則採猶像iPhone X的直排式設計，另外雖然量產的NEX跟APEX大同小異，但配置就分為標配版的驍龍710、旗艦版的驍龍845，目前有消息傳出預計近1到2月個內會在台灣發表。

而剛在大陸正式發表的OPPO Find X，同樣採升降鏡頭設計，但卻是把前後鏡頭及3D感測等零組件都放進升降元件當中，因此就以等同機身寬度去做升降的部分，不過因沒加進指紋辨識，所以每次都要靠升降鏡頭或密碼解鎖，而機身顏色上就再度用上漸層的特別色，加上正反面都沒有鏡頭，因此手機的辨識度相當高之餘，「顏值」也相當吸睛，台灣版將為8GB RAM＋128GB ROM，預計8月中上市，詳情待公布。

本報記者就採訪了同時體驗過2支新機的手機王總編輯張利安，其表示鏡頭做成升降的確能帶來更佳的視覺體驗，而且該設計也是相當創新的的結構，不過2支均無NFC則有點可惜，「另外的考量就是長時間的使用上會帶來損耗的問題，而且如果萬一壞掉而導至無法收起，維修或使用上都會很麻煩。」，而張利安就建議假如站在獨特性去想，喜歡創新設計的消費者入手OPPO Find X就會蠻值得的，不僅臉部辨識快而準，其質感及設計上也比較獨特，但如果擔心整塊鏡頭升降而帶來的問題，則可選擇vivo NEX。

(中時 )