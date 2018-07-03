瀏海機退流行 OPPO、vivo升降鏡頭手機登場

OPPO Find X早於上月在巴黎舉行發表會，創新的設計讓國內外媒體驚豔。（OPPO提供）

友善列印
中時
OPPO Find X 採等機身寬大小的升降元件，當中包括IR補光燈、前後鏡頭、點陣投影器、聽筒等零組件，台灣預計8月中上市。（翻攝OPPO官方網站）
OPPO Find X 共推出波爾多紅及冰珀藍2基本色，另還有限定藍寶堅尼版，人民幣4999元起（台幣約2萬3000元起），台灣預計8月中上市。（翻攝OPPO官方網站）
vivo NEX 的前置鏡頭採升降設計，簡單的設計卻增加了螢幕占比，預計近1到2月個內會在台灣發表。（翻攝vivo官方網站）
vivo NEX 推出了標配及旗艦2個版本，分別採用上驍龍710及驍龍845處理器，共星鑽黑及寶石紅2色，人民幣3898元起（台幣約1萬8000元起）。（翻攝vivo官方網站）

2018年進入下半年，瀏海機也迅間退流行，下半年就是要拼到最極緻的全螢幕手機，日前大陸2大手機品牌在已在當地正式發表了全新手機，分別為OPPO的Find X及vivo的NEX，2支手機主打90%以上的螢幕占比，升降鏡頭的創新設計，成為了最近手機界的焦點話題。

先看vivo今年正式量產推出的NEX，其實早在今年MWC時就發表過APEX的原型機，升降鏡頭配上螢幕指紋辨識解鎖，突顯出其黑科技技術，而為了突破螢幕占比，因此將前置鏡頭以升降方式呈現，主鏡頭則採猶像iPhone X的直排式設計，另外雖然量產的NEX跟APEX大同小異，但配置就分為標配版的驍龍710、旗艦版的驍龍845，目前有消息傳出預計近1到2月個內會在台灣發表。

而剛在大陸正式發表的OPPO Find X，同樣採升降鏡頭設計，但卻是把前後鏡頭及3D感測等零組件都放進升降元件當中，因此就以等同機身寬度去做升降的部分，不過因沒加進指紋辨識，所以每次都要靠升降鏡頭或密碼解鎖，而機身顏色上就再度用上漸層的特別色，加上正反面都沒有鏡頭，因此手機的辨識度相當高之餘，「顏值」也相當吸睛，台灣版將為8GB RAM＋128GB ROM，預計8月中上市，詳情待公布。

本報記者就採訪了同時體驗過2支新機的手機王總編輯張利安，其表示鏡頭做成升降的確能帶來更佳的視覺體驗，而且該設計也是相當創新的的結構，不過2支均無NFC則有點可惜，「另外的考量就是長時間的使用上會帶來損耗的問題，而且如果萬一壞掉而導至無法收起，維修或使用上都會很麻煩。」，而張利安就建議假如站在獨特性去想，喜歡創新設計的消費者入手OPPO Find X就會蠻值得的，不僅臉部辨識快而準，其質感及設計上也比較獨特，但如果擔心整塊鏡頭升降而帶來的問題，則可選擇vivo NEX。

(中時 )

可口可樂登台半世紀 絕版品特展… 飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。