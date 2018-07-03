飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀正式登台

2018年07月03日 22:45 中時 石欣蒨

飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀（SW5700）「BB-8」，原價1萬元，特價6888元，贈限量星際大戰 BB-8醇釀杯。（飛利浦提供）

飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀（SW6710）「韓索羅」，原價1萬6000元，特價9888元，贈限量星際大戰樂高鬧鐘。（飛利浦提供）

不少男生心中都有個「星戰夢」，飛利浦今日就把《星球大戰》帶進你的日常生活，即日起在台正式推出3款「飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀」，以《星戰》中的知名角色為靈感，而設計出全新造型的電鬍刀，包括新興黑暗勢力「第一軍團」、王牌飛行員「韓索羅」，以及球型機器人「BB-8」。

飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀（SW9700），機身以「第一軍團」的經典紅黑配色打造，側邊印上象徵光劍能量泉源的凱伯水晶雕紋，機身燈號則以象徵物代表，開始先以第一軍團徽章作為啟動顯示，招牌鈦戰機亮起則代表旅行鎖啟動，凱羅忍的十字光劍就是剩餘電量；SW9700擁有全新進化的V-Track Pro精準刀網，搭配8D立體彈性貼面刀頭以及三段式修容模式調整，能夠將所有鬍鬚精準剃除。

飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀（SW6710），機身就是以《星戰》中最知名的英雄人物之一「韓索羅」為靈感，機身刻畫其專屬坐駕「千年鷹號」的紋路，並經過舊化處理顯露其身經百戰的滄桑，啟動燈號以千年鷹號顯示，而韓索羅最喜愛的薩巴克紙牌符號，則是提醒需將電鬍刀自充電器拔下再使用的提示燈，另外更附上特製旅行盒，以韓索羅放置爆能槍的槍套為靈感設計，提供機身專屬的收納保護；SW6710為第一支6系列電鬍刀，同時擁有全新進化V-Track Pro精準刀網、8D立體彈性貼面刀頭，以及一鍵即可動力提升20%的Turbo加速功能。

飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀（SW5700）正是以人氣BB-8機器人為靈感，渾圓外型及機靈大眼為其招牌標誌，此次也將其獨一無二的標誌性外型做為機身設計元素，按下啟動鍵後BB-8的大眼睛便會作為顯示燈號同時亮起，還有橙白相間的配色及與BB-8相同的機身花紋；SW5700以BB-8獨特球形結構為靈感，打造出智能弧形刀頭，能夠緊貼且順暢地滑過皮膚，搭配舒適淨刮刀網，創造舒適及流暢的修容感受。

即日起於指定通路購買「飛利浦星戰系列Star Wars電鬍刀」，即送《星球大戰》限量周邊禮物，包括精裝公仔、樂高鬧鐘及BB-8醇釀杯；另即日起至8月31日凡購買飛利浦各系列電鬍刀，滿3000元現折200元以外，指定機種再贈專屬好禮，包含Star Wars精美周邊收藏、各式飛利浦精美小家電，送完即止。

(中時 )