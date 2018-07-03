方季惟去年痛失至親 幫亡母用粗鹽擦澡換衣

2018年07月03日 22:52 中時 許雅淳

方季惟（左）舉行新專輯《時。光的祝福》記者會。（蘇蔓攝）

昔日「軍中情人」方季惟3日舉辦新專輯《時。光的祝福》記者會，她去年7月遭逢媽媽逝世，用新歌唱出對媽媽的思念，長年潛佛自修的她，透露父母過世要入棺材時，她用出家人形式幫父母處理身後事，「我用粗鹽、溫水幫媽媽擦澡、擦沉香油，在媽媽身上貼符咒，穿衣服時，媽媽身體本來是硬的，我告訴媽媽是否要換紅色休閒T恤時，手就變軟，我就幫忙換衣服，因為媽媽喜歡穿休閒的。」

她提到媽媽生前很愛漂亮，媽媽逝世時，她也親手幫媽媽化妝、擦口紅等，不過她強調不想讓已過世的媽媽擔心，「在入棺前都不要流淚，直到告別式後，我整的心都浮在空中，一直想到以前跟媽媽相處的時光」，但她至今沒有夢見媽媽，反而妹妹一直夢到爸爸、媽媽，她說：「爸媽比較擔心妹妹，沒有夢到也是好事，代表他們去到要去的地方，不會留念世間。」

而她憶起先前在媽媽的牌位前供水，事後竟然全新的杯子中，聞到媽媽口水、口紅的味道，「媽媽竟然真的有喝，以前媽媽都拿自己水壺給我喝，我有問過這樣的味道。」

她今年51歲，至今仍然未婚，她表示已空窗期很久，過去曾傳出秘婚，她笑稱媽媽當時也反問：「那怎麼沒來提親？」讓她好氣又好笑，自認現在1個人很自由，「我孤單慣了 ，滿喜歡1個人的時候，身邊突然多1個人，怕會不Ok。」而她過去曾罹患甲狀線濾泡癌初期，開刀治癒後無大礙，她昨透露現甲狀腺有2顆小腫瘤，大概1公分，定期每3個月回診檢查。

(中時 )