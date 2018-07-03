俄40N6E導彈測試完成 將裝備當紅炸子雞S-400

2018年07月03日 23:12 中時電子報 盧伯華

據俄羅斯媒體報導，令不少西方國家擔憂的俄國新式遠程導彈40N6E已在卡普斯京亞爾(Kapustin Yar)靶場成功完成測試。此款導彈最快將在今年夏天裝備於俄國S-400防空反導系統，如此一來將使得印度、中國等國趨之若鶩的S-400變得更為搶手。

俄國塔斯社報導說，用於裝備S-400「凱旋」反導系統的40N6E遠程導彈已在卡普斯京亞爾靶場成功完成了國家測試。跨部會委員會確認測試成果，並已簽發核准生產的許可證。

消息人士說，最快可能在今年夏天就列裝上線服役。

另據衛星通訊社引述俄羅斯軍工委員會委員穆拉霍夫斯基的話說，這是第一款俄羅斯重新設計的導彈。它將被裝備於S-400凱旋防空導彈系統，也可以用於裝備S-500系統。

S-400「凱旋」是俄羅斯最新的遠程防空導彈系統，用於擊毀飛機、巡航導彈和包括中程導彈在內的彈道導彈，並可用於打擊地面目標。此一系統於2007年起列裝俄軍，是目前全球最精密的防空系統之一，是當前全球軍火市場的當紅炸子雞。不久前俄國已在敘利亞兩座空軍基地裝置S-400，印度則準備花費近60億美元向俄國採購，中國也積極洽購此一先進的防空反導系統，有興趣的還包括土耳其、巴基斯坦等國家。

根據俄國軍方專家指出，目前S-400可以摧毀250公里範圍內的目標。而40N6E導彈有效射程約為400公里、高度為185公里，列裝於S-400後，將使凱旋防空反導系統的防禦範圍擴大至400公里。

穆拉霍夫斯基指出，40N6E研發是為了打擊現有防空系統覆蓋範圍之外的偵察機。

報導說，至於S-500「普羅米修斯」則是新一代通用高空遠程防空系統，其反導功能得到加強，可以攔截彈道導彈與巡航導彈，以及飛機、直升機等其他空中目標。

據公開資料，S-500擁有600公里殺傷半徑，能夠同時發現並摧毀最多10個速度達7公里/秒的超音速目標。預計S-500的性能將遠遠超越俄軍目前裝備的S-400防空導彈系統，美國的愛國者-3型防空導彈系統亦將瞠乎其後。

(中時電子報)