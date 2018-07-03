鳳小岳戴潛水表反成瑜珈大師 順其自然只求自在心境

鳳小岳私下喜歡運動，也於活動中為亞運健兒獻上滿滿祝福，戴TISSOT Seastar 1000海星系列潛水腕表2萬3200元。（蘇蔓攝）

友善列印
中時
2018亞運中華隊游泳選手安廷耀（左）及籃球選手胡瓏貿（右）也現身現場，與TISSOT台灣副總經理賴馥僊Christy女士一起，宣告由品牌主辦之「愛的時刻」活動即將開跑。（TISSOT提供）
（由左至右）TISSOT Seastar 1000海星系列潛水腕表（藍面鏈帶款）2萬4100元、（藍面鏈帶款）2萬4100元、（橡膠表帶款）2萬3200元。（TISSOT提供）

男星鳳小岳近來積極於內地發展演藝事業，今趁工作空檔參加TISSOT天梭表Seastar 1000海星系列潛水表款發布記者會，談話間不改一貫禪意。除了育兒之道要追求自在外，連講起挑手表的標準，都以樸素、簡單為主，更把手表當作提醒以前發生事情的工具，讓今昔兩個世界有所聯繫，言談中能將腕表昇華至如此層次，令人不禁想為他敲鐘。

而回歸活動運動主題，私下也喜愛運動的他，在騎單車及潛水外，平日也會做瑜珈強健身心，並直說台灣是個很適合從事各種運動的好所在。發布會上，他更在安排下與將於8月參加2018亞洲運動會的兩位中華隊選手見面，並對游泳國手安廷耀和籃球國手胡瓏貿在賽場上的表現寄予期望。

再度榮獲2018雅加達亞運官方指定計時夥伴殊榮的TISSOT天梭表，因應即將展開的熱烈賽事，任命7位中華隊選手擔任「愛的時刻」活動大使，且透過號召大眾關心比賽之餘，亦將籌備捐出運動器材給予偏鄉的小小選手們，為培育台灣的未來體育明星盡一份心力。

活動中發表的全新Seastar 1000海星系列潛水表款，也再再證明了TISSOT以製表工藝為運動灌注的十足熱情。新款具備300米防水功能，並搭載可儲能80小時之Powermatic 80自動上鍊機芯，內旋表冠、護橋、夜光時標、指針等細節，則為運動愛好者們備好抵抗海底險惡環境考驗之工具。為用以精確掌握水下時間的逆旋式表圈，更以陶瓷材質打造，為經典表款再添亮點。

(中時 )

張克帆美國錄新節目怕「葛屁」 … Baby手寫字跡曝光 遭虧「小孩塗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。