鳳小岳戴潛水表反成瑜珈大師 順其自然只求自在心境

2018年07月03日 23:26 中時 陳張眾

2018亞運中華隊游泳選手安廷耀（左）及籃球選手胡瓏貿（右）也現身現場，與TISSOT台灣副總經理賴馥僊Christy女士一起，宣告由品牌主辦之「愛的時刻」活動即將開跑。（TISSOT提供）

（由左至右）TISSOT Seastar 1000海星系列潛水腕表（藍面鏈帶款）2萬4100元、（藍面鏈帶款）2萬4100元、（橡膠表帶款）2萬3200元。（TISSOT提供）

男星鳳小岳近來積極於內地發展演藝事業，今趁工作空檔參加TISSOT天梭表Seastar 1000海星系列潛水表款發布記者會，談話間不改一貫禪意。除了育兒之道要追求自在外，連講起挑手表的標準，都以樸素、簡單為主，更把手表當作提醒以前發生事情的工具，讓今昔兩個世界有所聯繫，言談中能將腕表昇華至如此層次，令人不禁想為他敲鐘。

而回歸活動運動主題，私下也喜愛運動的他，在騎單車及潛水外，平日也會做瑜珈強健身心，並直說台灣是個很適合從事各種運動的好所在。發布會上，他更在安排下與將於8月參加2018亞洲運動會的兩位中華隊選手見面，並對游泳國手安廷耀和籃球國手胡瓏貿在賽場上的表現寄予期望。

再度榮獲2018雅加達亞運官方指定計時夥伴殊榮的TISSOT天梭表，因應即將展開的熱烈賽事，任命7位中華隊選手擔任「愛的時刻」活動大使，且透過號召大眾關心比賽之餘，亦將籌備捐出運動器材給予偏鄉的小小選手們，為培育台灣的未來體育明星盡一份心力。

活動中發表的全新Seastar 1000海星系列潛水表款，也再再證明了TISSOT以製表工藝為運動灌注的十足熱情。新款具備300米防水功能，並搭載可儲能80小時之Powermatic 80自動上鍊機芯，內旋表冠、護橋、夜光時標、指針等細節，則為運動愛好者們備好抵抗海底險惡環境考驗之工具。為用以精確掌握水下時間的逆旋式表圈，更以陶瓷材質打造，為經典表款再添亮點。

(中時 )