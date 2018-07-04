文化快遞》大稻埕愛看戲 傳統戲曲嘉年華

2018年07月04日 00:00 中時電子報 臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑

秀琴歌劇團小旦莊金梅。

臺北市永樂國小歌仔戲團小團員唱作俱佳。

永樂廣場將安排才藝攤位，歡迎民眾一同體驗。

迪化街，這條造就臺灣經濟奇蹟功不可沒的百年老街，因為蓬勃的經貿往來，除了大家熟知的茶葉、布匹、中藥等大宗貨物轉運買賣非常興盛外，亦有不少紡織業、食品業龍頭由此發跡。1951年在迪化街一段的巴洛克建築裡成立的「聯華貿易行」（今聯華食品），即以穀類、豆類等南北雜貨進口起家，以殷實的經營之道逐漸發展為休閒食品界的重要企業。2011年臺北市藝文推廣處分館之一的「大稻埕戲苑」於迪化街永樂大樓8、9樓正式開幕，以推廣傳承傳統戲曲為宗旨，匯聚歌仔戲、布袋戲、京劇、崑曲、客家戲、黃梅戲、說唱等各項傳統表演藝術演出，週週密集的節目與活動，成為全臺戲迷必造訪之地，延續大稻埕的戲窟歷史，再次擴大了「大稻埕」作為臺北傳統戲曲重鎮的文化影響力。

因這條百年老街牽起的緣分，在地企業聯華食品秉持回饋大稻埕、推廣傳統藝術的理念，與大稻埕戲苑合作，一方面扶持文化藝術研習班的市民推廣課程，另方面協助戲曲青年人才培育及向下扎根，於7月7日至8日兩天，由臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑在永樂廣場策劃推出「大稻埕愛看戲─傳統戲曲嘉年華」活動，內容包括精采的舞臺演出和適合互動的親子攤位，為企業回饋藝文活動增添佳話。

精采舞臺演出

7月7日下午3時起，永樂廣場主舞臺區將安排大同區在地的「太平國小醒獅團」打頭陣，在可愛的小獅子引領下，小團員們將以「祥獅獻瑞」祝福活動圓滿順利。接著由多次應邀國際交流的「永樂國小歌仔戲團」小演員們帶來令人驚豔的歌仔戲演出，帶領觀眾聆賞七字調之美。

「大稻埕戲苑文化藝術研習班」為延續大稻埕地區戲窟、布匹、茶葉等傳統產業，特別聘請業界優秀師資開設傳統藝術相關課程，以保留珍貴的傳統文化，藝研班老師將率領學員登場展現研習成果。黃熒熒老師所指導的「古箏班」學員習藝已久，有豐富的演出經驗，此次演出將呈現古箏樂曲的優雅情調；「胡琴班」則由吳政翰、吳欣潓老師領導，率領學員們以胡琴演奏臺灣民謠、國臺語懷念金曲，重現大稻埕的望春風時代；柯銘峰、李咨英老師所指導的「彈月琴唸歌仔班」，除月琴演奏外，還將搭配歌仔調演唱，且看學員彈唱、唸歌輕鬆自如；「黃梅戲班」由曾韻清、哈憶平老師指導，學員將粉墨登場帶來精采折子戲，展現身段唱腔的不凡水準；還有胡松德老師指導的「民族舞蹈乙班」，將搭配臺灣民間鄉土與流行音樂，帶來精湛的舞蹈表演。

7月7日晚間7時在舞臺區壓軸登場的是「臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團」，由培訓已久的青年團員們演出詼諧喜劇《花田錯》。青年團成員包括戲曲學院科班生、來自外臺戲班的職業演員、大學戲曲社團的畢業校友等，在專業師資指導下，青年新秀在此平臺淬鍊技藝、成長茁壯。《花田錯》講述劉月英小姐奉母命花田選婿，與書生卞機一見鍾情。劉夫人應允婚事，卻錯請了桃花山上的小霸王周通回府，引起一場逼婚風波。

7月8日晚間7時，還有一場眾所期待的歌仔戲表演，是由素負盛名的「秀琴歌劇團」帶來精緻大戲《某飼尪大》。當家小生張秀琴團長扮相俊美、唱腔渾厚，率領劇團積極創新題材與表現形式，以生旦水準整齊、唱腔優美為特色。《某飼尪大》講述算命師秦景欲為女兒妙英許配婚事，誰知因口音之誤，竟將才18個月大的幼兒誤以為是18歲，而陰錯陽差造就姻緣的故事。

親子互動才藝攤位

除了戲劇演出外，永樂廣場周邊還安排靜態的親子互動才藝攤位，適合闔家大小一同參與。

7月7日至8日的下午3時至6時，邀請大稻埕戲苑文化藝術研習班的師資及學員規劃體驗活動。唐文菁老師將率領「茶藝班」學員介紹品茶文化；陳美玲、葉淑鈴、林秀月3位老師分別指導的「拼布創意班」、「傳統與創意女紅DIY班」及「多彩手藝布實用班」，將準備精緻可愛的布藝小物與參與者分享多彩多姿的布藝世界，用環保的方式讓大人、小孩一起體驗布藝DIY；陳秀麗老師「棉紙撕畫班」、石博進老師「彩墨輕鬆畫班」將深入淺出介紹基本技法，讓每個現場參與的朋友們都能享受創作的樂趣，帶走自己親手創作的作品；另外，還有劉慧娟老師「插花進階乙班」利用當季花材設計出精緻又富創意的時尚花藝；徐正芳老師「中國結藝班」利用基本結體的製作與變化，組合運用出各種結藝飾品，活動多元有趣。

呼應大稻埕老城區深厚的戲曲文化，才藝攤位區域也安排了歌仔戲、布袋戲體驗活動，除了有「大稻埕青年歌仔戲團」的團員在現場指導民眾歌仔戲身段外，還可現場穿上小生、小旦歌仔戲服攝影留念。而「台原亞洲偶戲博物館」和「不貳偶劇」將帶領民眾體驗親子彩繪戲偶DIY，製作屬於自己的布袋戲偶，郭建甫老師也將現場示範布袋戲的各種行當特色，讓民眾更深入了解布袋戲的藝術特色。

大稻埕人文薈萃，戲曲活動蓬勃發展，在大稻埕戲苑和在地企業的攜手努力下，「大稻埕愛看戲─傳統戲曲嘉年華」號召愛好藝文的朋友們一同來到大稻埕，觀賞精采的演出，享受藝術文化的美好體驗，讓我們一起在鑼鼓喧天、水袖翻飛的週末午後，重拾文化老街的風韻。

時間│7/7（六）～7/8（日）15:00～21:00

地點│永樂廣場（臺北市大同區迪化街一段21號）

票價│免費

電話│02-2556-9101

(中時電子報)