律師說法》通姦罪！專門報復小三的利器

2018年07月04日 00:02 中時電子報 張國欽 天秤座法律網、編輯／

饒姓男教師在北部某私立大學任教時，認識就讀該校的劉姓女大生，後來男教師轉至台南藝術大學應用音樂系任教，劉女也到南藝大同系所擔任系辦公室助理，兩人因此發展出婚外情，曾於2014年10月間與2015年3月間，在南藝大教職員宿舍內發生性行為，劉女二度懷孕流產。最後因教師向妻子坦承外遇而東窗事發，妻子怒告劉女妨害家庭。

法律評析

一、通姦罪對配偶撤告的效力不及於外遇對象

通姦罪規定於刑法第239條：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」又刑事訴訟法第239條規定：「告訴乃論之罪，對於共犯之一人告訴或撤回告訴者，其效力及於其他共犯。但刑法第二百三十九條之罪，對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」也就是說，原則告訴乃論之罪，提告人如果決定對於某一位共犯撤告時，便等同對於所有共犯撤告(共犯包括共同正犯、教唆犯與幫助犯)；例外通姦罪雖然也屬於告訴乃論之罪，但如果通姦罪的提告人對於他的配偶撤告時，撤告的效力不及於外遇對象。此規定的立法意旨是為了讓破碎家庭有破鏡重圓的機會，但在實務上常有元配在訴訟中對另一半撤告，將另一半改列為證人，元配與另一半共同在訴訟中對抗第三者，導致此項規定變調成只懲罰第三者的法律，甚至有不少案例是第三者根本不知道男朋友已婚，發現之後，男朋友以提告通姦罪為由，逼迫對方分手。

二、配偶外遇除告通姦，還可請求民事損害賠償

發現配偶外遇時，除了可以向訴追機關告訴通姦罪外，也可以提起民事侵害配偶權的損害賠償訴訟。支持通姦除罪化的論者即是認為，感情問題是私人問題，不涉及公共利益，不須有公權力介入，且就算公權力介入也不見得能挽回逝去的婚姻，所以應讓此私人問題適用民事侵權行為的規定處理即可。

三、非婚生子女及非婚生子女的生母或其他法定代理人，可對生父提起「認領之訴」

民法第1067條第1項規定：「有事實足認其為非婚生子女之生父者，非婚生子女或其生母或其他法定代理人，得向生父提起認領之訴。」此項規定是賦予非婚生子女和其生母向客觀上有真實血統聯絡，且應認領而不認領的生父，提起認領之訴。本則新聞中的劉女若當初未墮胎，未來劉女或劉女與饒姓男教師的小孩，可對饒姓男教師提起認領之訴。

四、本則新聞評析

本則新聞中饒姓男教師的元配起初是對饒姓男教師與劉女提起告訴，但後來對於饒姓男教師撤告。一審法官認為劉女於2014年10月間與2015年3月間的二次通姦行為成立兩個相姦罪，二罪併罰後判應執行刑7個月有期徒刑；然而二審法官認為對元配的損害不能完全歸咎於劉女一人，且劉女於訴訟中也想與元配和解，但因元配不願意接受而未成立，最後決定對劉女從輕發落，改判應執行3個月有期徒刑，得易科罰金，全案確定，不得再上訴。

（天秤座法律網）

(中時電子報)