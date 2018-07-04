軍改作業粗糙又硬幹 吳斯懷譴責國防部退輔會嚴重失職

2018年07月04日 00:02 中時電子報 林郁庭

軍改法案通過10天後，馬上寄發「退休俸處分書與試算表」，急就章的結果就是錯誤百出，大出烏龍，光是受影響的計件第一批就有1萬3000份已送出，估計將多花郵費新台幣350萬元、印刷費80萬元，共430萬元。前陸軍中將副司令吳斯懷在臉書公開譴責，嚴重失職的國防部、退輔會。

吳斯懷指出，軍改案粗糙的作業，毫無人性的硬幹到底，蔡政府形同拋棄幾十萬退伍軍人，任憑他們自生自滅，國防部、退輔會嚴重失職，已經引發社會動盪、軍心渙散。

吳斯懷想提醒嚴部長、邱主委，照顧軍人(退伍軍人)是你們的主要職掌，幾十萬退伍袍澤之中有你們的長官、學長、部屬，你們只會發幾個新聞稿，公告幾支打不通的電話，就應付過場了嗎？

反觀在成都路八百協會臨時會所的幾位志工，一整天下來，電話接到手軟，吳斯懷看到「一批一批退伍袍澤進出會所，詢問訴願書如何填寫、接到的通知函看不懂、內容有多處錯誤等不一而足，有柱著拐杖來的長輩、有年輕人代老爸爸來填寫訴願書的、看著上百位高齡袍澤進來時充滿無助的眼神，走的時候再三致謝的身影」，心中感慨萬千！

他進一步指出，退伍軍人收到通知函或刷過存摺後，發現刪除額度超乎預期，驚慌失措，求助無門，其中有許多高齡長輩，不會使用網路，資訊來源不足，是相對弱勢的退伍袍澤，誰管他們死活？

「後備指揮部是不是管理後備軍人的單位？各地區後備指揮部開設服務台，提供諮詢服務應該是你們的職掌吧？」吳斯懷質問嚴部長；他更想問邱主委，照顧退伍軍人是不是你們的職掌？各地區榮服處、榮家開設服務台，提供諮詢服務，協助退伍軍人填寫訴願書很困難嗎？最後，他更感嘆：「人在做，天在看，歷史會見證你們的一切作為！」

(中時電子報)