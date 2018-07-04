大群館違規 羅智強批：柯文哲遞出投名狀打侯

大群館違規 羅智強批：柯文哲遞出投名狀打侯（圖／中天新聞）

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中時電子報

文化大學大群館學生宿舍，昨天被台北市府認定是違規作為寄宿住宅使用。總統府前副秘書長羅智強質疑，此事被柯市府拉高到「市長室會議」層級，一改過去二十年的立場，認定大群館違反「土地使用分區管制規則」。羅智強怒批這是一個違背慣例、違背法規的裁定。

羅智強在臉書寫道，「柯市府新聞稿說，文化大學以宿舍名義提供該校學生使用……其樣態歸屬……『寄宿住宅』，非屬教育設施。」讓羅智強疑惑，大學宿舍是寄宿住宅，難道就不能是教育設施嗎？並舉例告訴柯文哲，「台北市某大學長興宿舍的使用執照，是『教育設施（寄宿住宅）』，太子學舍的使用執照，則是『（附屬教育設施）寄宿住宅』」，可見原本大學宿舍在北市府認定中，就是「寄宿住宅當作教育設施之用」兩者不衝突。

羅智強表示，到底是什麼原因，讓「大群館」違反了教育部與台北市自己的慣例與法規？「遇到侯友宜就轉彎，這只能說是柯文哲『聯蘇打侯』的投名狀，表示自己不會背叛蘇貞昌，也要求蘇貞昌不能拉抬姚文智。」

羅智強強調，要是大群館不能當宿舍，陽明山上就少了420個床位，也就多了420位學生要在仰德大道通勤。「去年柯文哲才說『過去30年那條路上死去多少文化大學的學生』，今天卻要逼得學生去通勤，這是一個醫生會做的事嗎？」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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