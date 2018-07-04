林志玲變「稚齡」姐姐 米奇上身好YOUNG的

2018年07月04日 01:17 中時 陳張眾

夏姿･陳2018早秋系列，找來迪士尼Disney聯手，並請出卡通主人公米奇、米妮一起於畫面中同樂。（SHIATZY CHEN提供）

夏姿･陳玩味異境系列迪士尼聯名米妮刺繡玉鐲提包（大），7萬5800元。（SHIATZY CHEN提供）

夏姿･陳玩味異境系列迪士尼聯名米奇刺繡玉鐲提包（大），6萬4800元。（SHIATZY CHEN提供）

女星林志玲駐顏有術，雖過不惑之年但仍維持姣好體態，頗有女人味的優雅形象，更讓她成了不少人心中的時尚指標。日前出席活動時，她即選穿一襲飾有米奇、米妮的蕾絲拼接洋裝，凸顯出整體青春氣息，而如此可愛討喜的作品，竟是出於台灣品牌夏姿･陳SHIATZY CHEN之手。

邁入40周年的夏姿，近來積極扭轉大眾對品牌過於沉穩的成熟形象，此次於名為「同芯」的2018早秋系列中，找來迪士尼Disney聯手，並請出邁入90歲的卡通主人公米奇、米妮同樂。在官方授權同意下，夏姿･陳與迪士尼攜手將耳熟能詳的角色們，以畢卡索畫風重新解構，且使用黑、白、紅等色調帶出摩登感。

剪裁上，除饒富40、50年代的嫵媚輪廓外，還採用貼合時下趨勢的運動元素，以落肩衛衣、寬版外套、異材質拼接等手法，呈現如注入膠原蛋白般的立體樣貌；熱壓燙珠、印花等新科技工藝，則將中國風元素玩出不同意境。為系列獨家開版製成的緹花面料，運用融入中式山水繪畫的多視角構圖特色，令米奇、米妮遊歷於敦煌奇幻風景之中。

此限量系列將於7月底正式上市，並將於全台15間專門店點販售，即日起即可開放預購。

(中時 )