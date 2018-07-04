魚雷擊中沒事！「失誤」卻讓二戰大鳳號航艦1650官兵喪生

日本二戰期間的「大鳳號」航空母艦。(圖/網路)

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中時電子報

「大鳳號」航空母艦可以說是日本海軍在太平洋戰爭中最現代化的航艦，當時無論是民間的造船工人或是海軍官員都對「大鳳號」充滿信心，甚至有「天下第一艦」的稱號。因為它有別於傳統的設計風格，又採取多種創新和技術，更是第一艘採用裝甲飛行甲板的航空母艦，可以說是日本海軍野心勃勃發展航母時期的得意之作。

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1944年二次大戰期間，日本「大鳳號」航空母艦在收到美軍艦隊的確切位置報告以後，組成一個龐大攻擊群迎戰美軍。當時，美軍大青花魚號航空母艦(USS Albacore)就是以「大鳳號」航空母艦為目標，向它發射了6枚魚雷，其中前5枚都沒有擊中航艦，只有第6枚魚雷命中「大鳳號」航空母艦的右舷艦體。

一開始，「大鳳號」雖然被魚雷擊中，但仍然沒有大礙，直到一名負責排除障礙的軍官下令把通風管道打開，以排除油煙，結果揮發的油氣溢出，就在機庫內聚集，汽油蒸氣反而浸透船艦內部，最後油氣引燃明火，發生猛烈爆炸，讓「大鳳號」開始加速下沉。

「大鳳號」航空母艦之所以沈沒，最致命的原因是來自軍官下令將船艦的通風系統切換到滿荷狀態，並且打開所有門和艙口，試圖清除船上的煙霧。但是，這卻導致先前的汽油蒸氣不小心點燃明火，發生劇烈爆炸。

當天下午2點半左右，也就是「大鳳號」航空母艦遭被魚雷擊中後的6個半小時，首次嚴重爆炸。直到下午4點28分，「大鳳號」又發出第2次大爆炸，船尾開始緩緩沈入水中。

全艦在7小時後大爆炸，船艦陷入一片火海，艦長菊池大佐下令棄艦。最後，船上1650名官兵和75架艦載機隨著「大鳳號」一起沉入海中。只有500名官兵倖免於難。

當時「大鳳號」航空母艦只短短服役了3個月，而且這是它首次出動任務。

(中時電子報)

文章來源：The Day When 1,650 Japanese Sailor Lost Their Lives Due To Terrible Mistake

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