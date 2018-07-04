獨／憂心親密照外流 楊麗菁曝前男友誇張行徑

2018年07月04日 01:19 中時 蕭雅玲

前男友不斷向媒體爆料楊麗菁決定捍衛名聲到底。（圖片提供：翻攝自臉書）

楊麗菁6月27日爆出與龔姓男子熱戀，消息傳出後，楊麗菁第一時間在臉書表示「與龔先生關係不如報導所說」，並強調兩人早已分手，讓外界霧裡看花。相隔一周昨（3日）周刊再度爆料楊麗菁與該男分手錄音檔對話，疑似龔姓男子對著楊麗菁大罵「妳死定了！」、「斷腳」、「潑硫酸」等字眼，逼得楊麗菁委請律師聲請保護令。楊麗菁接受電訪無奈表示，「原本不想讓事件曝光，是因為對方在我去大陸工作期間，不斷跟媒體爆料，為了不想媒體被過度消費，才決定公布兩人的錄音對話。」

楊麗菁透露，與龔姓男子今年1月初交往、4月早已分手，但龔姓男子在分手後卻不願面對，還趁她到大陸工作期間向周刊爆料說：「我跟他甜蜜同居，又說我在大陸被包養。」讓她因此形象受挫，才迫使楊麗菁找律師提告，並申請保護令。

她無奈說，4月分手至今對方不斷打電話騷擾，「2日晚上我跟友人在飯店喝咖啡、談事情，他也突然現身。」不堪被前男友跟蹤與騷擾，加上龔姓男子曾向媒體透露，「要把2人交往期間的親密照公布給媒體」，更讓她身心飽受威脅，才會主動反擊說明，至於親密照她也強調：「就是一般男女交往時摟肩、嘟嘴照或是露肩照而已。」強烈否認與龔姓男子交往期間有拍「露點」親密照。

(中時 )