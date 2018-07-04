世足》英格蘭大戰哥倫比亞 1：1殺入延長賽

2018年07月04日 02:55 中時電子報 盧品青

世足賽16強壓軸賽於4日凌晨展開，英格蘭對決哥倫比亞。由於哥國賽前決定不願冒險讓明星中場J羅(James Rodriguez)帶傷上陣，讓他們全場處於劣勢。英格蘭下半場靠著罰球先馳得點，不料哥國於補時階段攻進了一顆角球，雙方以1比1殺入延長。

英格蘭擺出3-1-4-2陣型，雙箭頭為肯恩(Harry Kane)與史特林(Raheem Sterling)。哥倫比亞因為J羅缺陣，不得不放棄拿手的4-2-3-1陣型，改以4-3-1-2應戰，由法考(Radamel Falcao)、夸德拉多(Juan Cuadrado)打前鋒，昆特羅(Juan Fernando Quintero)擔任攻擊中場。

英格蘭開賽就佔據上風，出現數個角球與自由球機會，但被哥國一一化解。崔皮爾(Kieran Trippier)在一次運動戰的精采吊中差點讓肯恩頂開大門，可惜行進中起跳的肯恩難以控制方向，把球頂到了網子上。

第39分鐘肯恩被犯規，哥國中場巴瑞歐斯(Wilmar Barrios)在自由球人牆中爆發推擠，還頭槌英格蘭的韓德森(Jordan Henderson)，結果巴瑞歐斯好運只被給了黃牌。

哥國對肯恩的防守非常粗暴，後衛阿里亞斯(Santiago Arias)第54分鐘從後方肘擊肯恩，吞下黃牌。英格蘭的自由球在混戰中變成角球。哥國後衛桑契斯(Davinson Sanchez)在對手開角球時又對肯恩犯規，被憤怒的裁判賞了黃牌，還附帶一顆12碼罰球！

肯恩假裝要瞄左邊，騙開了門將從正中央踢進罰球，於第57分鐘笑納本屆個人第6顆進球，金靴獎已近在眼前。失球後的哥倫比亞愈發焦躁，猛將法考吞下黃牌，巴卡(Carlos Bacca)才被換上幾分鐘也吃了牌。

年輕的英格蘭亦很暴躁，韓德森、林加德(Jesse Lingard)在下半場領到黃牌，兩隊又不斷爭吵、假摔 、賴皮、討犯規，裁判被他們搞得有點煩了。

比賽進入末段5分鐘傷停補時，落後的哥倫比亞獲得全隊第一顆角球，沒想到後衛米納(Yerry Mina)在亂軍中頭槌，一個彈跳之後越過了防守的崔皮爾而成功破門！兩軍殺入延長賽！

(中時電子報)