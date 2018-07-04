07／04 三大報頭版要聞

2018年07月04日 07:00 中時電子報 高德順

◎中國時報

前教育部長吳茂昆日前遭爆任職東華大學校長期間，未經同意拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司，涉嫌違法兼職且侵害東華專利，監委高鳳仙、楊美鈴提案彈劾。監察院昨審查本案，13名審查監委全部具名投下成立票通過，全案將移送公務員懲戒委員會。雖然彈劾案通過，但部分監委對圖利部分持保留意見。

台北市府都發局3日認定大群館作為學生宿舍使用違法，新北市長參選人侯友宜接受中天專訪指出，都發局解釋前後矛盾，過去21年都認定合法，遇到選舉就變違法，尤其解釋「租給文大當學生宿舍不行，但又昱公司直接租給學生就可以」，他雙手一攤苦笑說：「我嘛聽尬霧煞煞」、「完全不懂到底在說什麼？」他希望北市府顧及400多位學生權益，能提出解決方案。

今年各地水果農產品普遍出現生產過剩情形，繼香蕉、鳳梨之後，台南市楠西愛文芒果價格大跌，1公斤收購價僅22元，木瓜1公斤更是只有3元，外銷行情也差，讓農民欲哭無淚。農會表示，今年梅雨季晚到，使得芒果產季和其他水果撞期，連帶使得芒果以外的水果收購價下跌。

年底公投綁大選，傳出許多基層公所面臨選務人員難尋，不僅公務員興趣缺缺，甚至有教職員不滿指出，政府砍我們年金不手軟，繁重選務卻要我們做，既然政府不要公教人員，選務乾脆找工讀生付時薪就好了！

◎工商時報

晶圓代工廠聯電與美光在DRAM的訴訟戰，由聯電率先拿下一城！聯電先前在大陸控告美光的侵權案，昨（3）日判決結果出爐，福州市中級人民法院宣告，美光必須立即停止銷售及製造部分DRAM、SSD（固態硬碟）產品。

在美元持續走強和中美貿易戰陰影籠罩下，人民幣自6月中旬以來急貶，僅半個月貶幅就達4％，引發市場緊張。中國人民銀行密切關注匯市，行長易綱和副行長潘功勝昨（3）日出面喊話，強調有信心維持匯率穩定，人民幣對美元在岸價和離岸價隨即強彈700點以上，重返6.65區間，全日波幅逾1.13％。

CNBC新聞網站報導，全球新創企業藉由首度代幣發行（ICO）募資蔚為風潮，但ICO充斥詐騙，導致過去1年半有超過800種加密貨幣滅亡，令投資人擔心網路泡沫化歷史重演。

獲利高卻不願給員工加薪的上市櫃公司，明年將被揭露。金管會主委顧立雄3日透露，金管會與證交所、櫃買中心正在研議「令人服氣的指標」，明年6月就會揭露低薪企業名單，今年看到低薪50大企業多是「百貨量販業」及「餐飲業」，若未改善，明年6月將被公布公司名稱。

◎旺報

針對大陸推動兩岸統一的路徑，中國國際問題研究所研究員郭震遠表示，有些人認為只要大陸更加強大了，兩岸自然就會統一，這種「自然統」論嚴重脫離統一進程的現實，完全不可能實現。兩岸統一的途徑只能是「塑造統」，即在不斷強化大陸對台灣強大優勢的同時，積極作為，把這種優勢轉化為不可阻擋的直接促統動力，並有效化解挑戰，最終實現完全統一。

隨著中美貿易戰的影響擴大，加上美元指數2日盤中升破95關口，人民幣兌美元的各類匯價3日大演「三溫暖行情」，開盤後一度連袂大跌，離、在岸匯價早盤雙雙貶破6.7大關，此情況逼得人行行長易綱3日兩度出面喊話，人民幣匯率才開始止貶回升，盤中拉升逾800點。市場人士則認為，歷經近三周的快速調整，人民幣補跌已基本完成，從人行的態度來看，調控人民幣過貶的機制可能已箭在弦上，或將隨時啟動。

儘管人民幣兌美元匯率在近期連續大貶，民間對此的反應倒是相當淡定。根據《證券日報》報導，此次匯率波動並未對大陸的儲戶情緒造成明顯影響，以往匯率波動時曾出現排隊換匯的場面也未出現。專家指出，儘管人民幣未來依舊面臨許多的不確定性，但就今年年內來看，人民幣貶破7的機率依然相對較低。

面對美國採取高關稅壁壘政策，中國則展現自信加速邁出推動自由貿易協定（FTA）的大步，目前已有16個國家完成FTA簽署，手上還有14個正在談判，同時有8個處在可行性研究階段。中國正在編織一張立足周邊，輻射「一帶一路」，面向全球的自由貿易區（FTA）網路。

(中時電子報)