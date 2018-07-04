NBA》好悲情啊！ 湖人的奪冠夢僅1天就破滅

2018年07月04日 07:01 中時電子報 黃邱倫

詹姆斯高調加盟湖人，緊接著又簽下了3位好手，湖人的奪冠賠率迅速飆升，甚至一度超越衛冕軍，沒想到隨著考辛斯自降身價披上勇士戰袍之後，湖人的奪冠夢僅1天就破滅了。

上賽季82場例行賽全勤的詹姆斯，決定生涯第一次從東區戰場轉移至西區戰場，為的就是阻絕勇士的霸業。

詹姆斯此舉的確達到聚星效應，率先帶槍投靠的就是勇士冠軍成員麥基，緊接著是效力於溜馬的史蒂芬生，然後是前明星賽等級後衛隆多，雖然放掉禁區好手蘭道爾，但搭配英格拉姆、波普、庫茲馬等年輕好，以及鎖定馬刺一哥里歐納德，紫金部隊想要恢復往昔榮光指日可待。

然而就在湖人球團士氣高漲的時候卻傳來風雲變色的消息，那就是全明星賽球員考辛斯加盟勇士，這個爆炸性消息震驚了全聯盟，更澆了詹姆斯一盆冷水。

勇士原本就擁有四巨頭陣容，杜蘭特上季場均29分、7.8籃板、4.7助攻，史提芬柯瑞25.5分、6.1籃板、5.4助攻，克雷湯普生19.6分、4.1籃板、1.8助攻，卓雷蒙格林10.8分、10.6籃板、8.1助攻，四人平均每場可合計貢獻84.9分、28.6籃板、20助攻。考辛斯上季場均25.2分、12.9籃板、5.4助攻，全明星五巨頭先發場均加起來可攻下110.1分、41.5籃板、25.4助攻，這樣的平均數據，全聯盟其他29隊哪隊有抗衡的能力，更別說還有伊戈達拉和李文斯頓兩位板凳悍將，也難怪其他球星得知消息後忿忿不平的說球季不用打了，乾脆直接把冠軍獎盃頒給勇士算了。

(中時電子報)