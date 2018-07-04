世足人物》日本隊長長谷部誠深情告別國家隊

2018年07月04日 05:22 中時電子報 黃邱倫

在傷停補時階段遭到比利時絕殺的日本，整場比賽精采萬分，可惜「藍武士」只能黯然止步16強淘汰賽。隊長長谷部誠在個人網站上寫了一篇文情並茂的文章，決定深情告別國家隊，並且希望隊友們能繼續努力追求自己的圓夢。

現年34歲的長谷部誠，2006年2月11日首次代表日本隊上場，至今在國際賽踢了114場，僅次於岡崎慎司，而且雖然只在2009年亞洲盃資格賽與香港之戰以及2011年的亞洲盃與敘利亞交手時各踢進1球，但他的成熟穩重在本屆俄羅斯世足賽被賦予隊長重責大任。

他在日本不敵比利時之後寫了，「感謝球迷在世足賽對日本的支持與鼓勵，你們的力量是日本前進的動力，但我要以這場比賽當作一個句點，結束日本國家隊的征程。」

長谷部誠表示，「我在國家隊踢了12年，那段為國家奮戰的日子，內心充滿無比驕傲，這是其他外界無法取代的。不論是長官、教練或是隊友，你們都是我成長過程中最重要的夥伴，尤其是我在擔任隊長的8年期間，你們無條件的支持我，在這個時代能與你們相逢，我三生有幸。」

長谷部誠說，「感謝所有球迷，12年歲月如梭，一晃眼就過去了，我們曾一起慶祝過，也曾一起失望流淚，你們是我前進的動力，我們一起走過的日子，對我而言是無價之寶。」

(中時電子報)