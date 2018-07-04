北部高溫36度 南部防大雨！關島熱低壓恐成第8號颱風

於關島附近的熱低壓已於昨日生成，氣象局預估，最快今晚有機會成為今年第8號颱風「瑪莉亞」。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

南北天氣兩樣情！今（4日）西南風減弱，降雨漸緩，然南部仍有機會下雨，氣象局今早已針對台南市、高雄市發布大雨特報，屏東縣則是發布豪雨特報。而北台灣依舊是高溫悶熱，氣象局針對台北市、新北市發布36度高溫特報。另於關島附近的熱低壓已於昨日生成，氣象局預估，最快今晚有機會成為今年第8號颱風「瑪莉亞」。

氣象局今（4日）早針對台南市、高雄市發布大雨特報，屏東縣則是發布豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

北部防高溫、南部外出帶把傘！今、明兩天西南風逐漸減弱，今日台灣中南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，仍有局部大雨發生的機率。

氣象局針對台北市、新北市發布36度高溫特報。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，不下雨時仍偏熱，北部、東部高溫約32至35度，其中，大台北地區有機會來到36度以上的高溫。至於中南部受到降雨影響，氣溫較為舒適，高溫約29至30度！然紫外線指數仍偏高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

值得注意的是，位於關島附近的熱帶擾動，已經在昨上午發展成熱帶性低氣壓。氣象局預估，最快今晚有機會成為今年第8號颱風「瑪莉亞」（Maria，美國命名），然此熱低壓距離台灣仍遠，目前不確定性仍大，對台灣影響還要再觀察。

此外，今、明兩天台灣東南部（含綠島、蘭嶼）、中部以北及澎湖、金門、馬祖沿海易有8至9級強陣風，請注意。

另民眾關心的空氣品質，因受到西南風影響，擴散條件較佳，境外污染污不明顯。據環保署空氣品質網顯示，今日北部空品區及馬祖為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

氣溫方面，今（4日）北部、東部高溫約32至35度，其中，大台北地區有機會來到36度以上的高溫。

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