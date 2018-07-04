亞太學子飆創意！魚料理泰式中吃吸睛也美味

泰國選手融合薄鹽、原味醬油等與泰式醬料，最後再與炒麵結合成為泰式中吃的料理。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

吃食是一種幸福，品味是一種情趣！美味的料理也是藝術、更是生活中記憶的一部份！用美味料理、創意將台灣美食躍升國際吧！2018可說是台灣美食躍上國際，三月間「台北米其林」也登場！然台灣除美味小吃外，也有讓人動心的美食！想成為下一個三星主廚嗎？不妨來參加金蘭盃廚藝比賽，讓更多人吃到你烹調美味！

全國年度廚藝賽事－第八屆金蘭盃國際廚藝賽，於7/1、2日在臺中市嘉陽高級中學進行學生、職業組全國海選，近200名選手競爭後，決賽入圍名單於7/3日公佈，將在7/7日角逐冠軍。今年競賽連韓國、泰國選手也慕名來台參賽，並且雙雙入圍，決賽當日將邀請德國、瑞士評審參與品評，屆時將是一場台、韓、泰三國選手彼此激烈的廚藝對決，挑戰誰是用醬高手，以用醬技巧征服評審味蕾，讓各國選手彼此切磋交流。

金蘭盃廚藝競賽是希望以廚藝交流推廣台灣優良食材。今年特別邀請國外選手及評審彼此交流，讓台灣味、在地食材與醬油多樣性躍升國際。評審長張志騰表示，參賽不但可增廣選手廚藝視野、臨場反應，主題更考驗廚藝實力，要在多種金蘭醬料風味中與食材達到美味平衡，也要在傳統菜色尋求創新，皆需要深厚實力與創意。

參賽韓國學生組、泰國職業組皆是第一次參加金蘭，皆稱台灣醬料風味多元、具豐富性。來自韓國A Chef Culinary Academy的學生選手Yoon Chaelee、Jin Serin表示，這次將韓國家常魚料理搭配香辣油膏、剝皮辣椒等，以炸、燉等方式料理，但台灣醬料多元，食譜風味就花了1個多月時間完成。

泰國Thailand Culinary Academy職業選手Sucharat、Nitinan表示，從未參加以醬料題的競賽，算是一大挑戰，這次料理將魚分為炸、蒸兩種，並融合薄鹽、原味醬油等與泰式醬料，最後再與炒麵結合成為泰式中吃的料理。

此次國際廚藝賽除了以金蘭為推手宣傳台灣味之外，還有大成食品、小磨坊、台畜、台灣鯛生態創意園區及鹽水翁合作魚場提供台灣優良在地食材，供選手們盡情料理使用。7/7日決賽將邀德國、瑞士評審參與，究竟誰能奪冠，將於7/7（六）開戰揭曉！

(中時電子報)

國際廚藝賽，連韓國、泰國也來參賽交流，現場選手聚精會神展現廚藝實力。（主辦單位提供）

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