黑武士喚你原力覺醒！STAR WARS潮流館今夏席捲台北

「STAR WARS LIFE SPACE」即日起至7月31日台北誠品生活信義店展出！呈現當代城市型男品味。（台灣華特迪士尼提供）

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中時電子報
／整理報導

「好戲要上演了！」《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》開場時，安納金在戰鬥前對自己說出這句話！　《STAR WARS星際大戰》自1977年播出第一部電影作品以來，不僅風靡全球，熱潮持續延燒近半世紀，是全球影迷心中經典不敗的流行文化代表之一。今夏台北很科幻，《STAR WARS星際大戰》潮流生活空間進駐台北信義計畫區、西門町！拍照、打卡、收藏都有趣！

STAR WARS系列商品-造型蠟燭。（台灣華特迪士尼提供）

邁入千禧，《STAR WARS星際大戰》更將品牌走出電影、融入生活，將 「簡約」、「個性」、「流行」 的品牌元素成功轉化成一種獨特的生活態度，化身現今潮流文化的時尚代名詞！

為將這樣的品牌個性傳遞給大眾，台灣華特迪士尼公司，特別力邀台灣新銳設計師，共同攜手打造「STAR WARS LIFE SPACE」，從初期構思到設計師完成系列作品，耗費近一年的時間，將星際大戰的獨特個性，演繹為一座潮男人夢想中的新潮質感空間，即日起至7/31於誠品生活信義店、8/1至8/31於誠品生活武昌店巡迴展出。

STAR WARS力邀台灣新銳設計師合作打造STAR WARS主題格調的城市型男個性生活空間。（台灣華特迪士尼提供）

設計師以黑武士、風暴兵、千年鷹號等星際大戰經典元素，全新打造數十款全球首賣的獨家限量商品，並透過空間設計營造居家客廳、辦公空間、休憩角落等融合創意及時尚品味的個性生活空間，邀請您感受全新星戰潮流態度

除了台灣設計師精選商品，還想擁有全球僅此一件的STAR WARS潮流外套嗎？即日起於「STAR WARS LIFE SPACE」拍攝一張展現自己的潮酷態度風格照上傳即有機會獲得！「STAR WARS LIFE SPACE」即日起至7/31於誠品生活信義店、8/1-8/31於誠品生活武昌店巡迴展出，是今夏必朝聖的IG打卡熱點！

(中時電子報)

立即上傳現場體驗的潮酷生活態度照片，即有機會獲得全球僅此一件的STAR WARS潮流外套與獨家限量禮盒。（台灣華特迪士尼提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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